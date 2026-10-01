Um pouco da história do saneamento nas cidades brasileiras

Na verdade, somente na segunda metade do século XIX foi iniciada a construção do primeiro sistema urbano de esgotamento sanitário. Isso ocorreu na cidade de Londres após surtos de cólera, que provocaram milhares de mortes.





Hoje as edificações já possuem banheiros tanto quanto as cidades são dotadas de redes de esgoto. As fezes e a urina coletadas são então conduzidas para locais onde serão tratadas para que a água possa ser devolvida à natureza, permitindo seu reúso.





Neste ponto cabe dizer que a natureza sempre teve capacidade de regenerar nossos excrementos atirados à água. Isso se dá por conta de bactérias e microrganismos que se alimentam do esgoto lançado em rios e mares, e ao longo da história esse processo regenerativo natural dava conta de sanear a água.





Contudo, a regeneração é lenta, tem seu próprio tempo, de tal modo que o lançamento do esgoto deve ocorrer longe dos mananciais que fornecem água doce para o consumo humano. Ou seja, com o aumento populacional, principalmente no meio urbano, a carga de dejetos humanos concentrada tornou inviável o uso desse sistema natural de saneamento.





Hoje, as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) são utilizadas para tal finalidade. O sistema prevê três etapas de tratamento: o primário, que usa tanques para separar gordura e materiais decantáveis; o secundário, que utiliza microrganismos para dissolver a matéria orgânica; e, por fim, o terciário, que desinfecta a água para que ela retorne ao meio ambiente.





Mas existe também outro sistema que é o emissário submarino: uma tubulação que lança o esgoto no oceano, suficientemente distante da costa, deixando que o mar faça o trabalho de diluição e dispersão da água poluída. Como o nome já indica, essa é uma solução que só pode se dar em cidades litorâneas.





Considerando que grande parte da população brasileira vive em cidades costeiras, o emissário submarino é uma opção a ser considerada. Os cariocas, por exemplo, já estão há muito acostumados com o emissário submarino de Ipanema, instalado justamente numa das praias mais famosas da cidade.





Além disso, antes do mar receber o esgoto, ocorre um pré-tratamento, retirando material físico (objetos em geral, como garrafas plásticas, pedaços de madeira, etc.), além de óleos e graxas.