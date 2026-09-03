Cidades mais seguras e agradáveis para andar a pé

A inexistência do afastamento frontal proporcionava uma ambiência urbana na qual a vida privada mesclava-se com a movimentação pública das ruas. Era comum pessoas sentadas no meio-fio das calçadas conversando, enquanto as casas mantinham suas janelas abertas, onde o restante das famílias fazia suas refeições ou assistia à TV.





No caso das construções comerciais, caminhávamos embaixo de marquises (protegidos da chuva e do sol) junto das lojas vendo a animação que tomava conta das ruas.





A chegada do automóvel, numa proporção que não parou de crescer até os dias de hoje, obrigou o alargamento das vias urbanas. Para isso, usou-se como estratégia uma normativa que previa o recuo das novas edificações em relação aos lotes; assim nasceu o afastamento frontal.





No caso de ruas antigas, com construções cujas fachadas ainda eram coladas nas calçadas, enquanto erguiam-se novos prédios, o resultado foi um alinhamento fragmentado ao longo dos quarteirões, ora sem recuo, ora com afastamento.





A ideia era que, quando todas as novas construções fossem edificadas sob a nova regulamentação, haveria espaço para ruas mais largas para a passagem dos veículos automotores.





Aos poucos a justificativa dessa normativa foi sendo esquecida, mas não a exigência do afastamento frontal, de tal modo que ele virou regra, obrigando a existência de um espaço no lote que não pode ser ocupado, e que muitas vezes acaba sendo incorporado às calçadas.





O surgimento dos recuos laterais, porém, se deu por duas outras razões. Uma delas era a ausência de penetração dos ventos para o interior dos bairros, em função da barreira física provocada por prédios de vários andares colados uns aos outros.