Prefeitura no ES cita gastos e reduz expediente para 4h por dia

A Prefeitura de São José do Calçado publicou um decreto reduzindo a carga horária de trabalho nas repartições do município. A redução começou nesta terça-feira (3) e vai até o dia 5 de fevereiro de 2027.





O horário de funcionamento não será igual para todos os órgãos da administração municipal. O expediente nas Secretarias de Saúde, de Obras e de Agricultura, por exemplo, será das 7h às 11h. Nas demais secretarias municipais e outros setores administrativos o horário será de 8h ao meio-dia.





O prefeito Antônio Coimbra de Almeida (PSB), mais conhecido como Cuíca, disse à coluna que a medida tem como finalidade cortar as despesas para equilibrar as contas do município no final do ano.