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Leonel Ximenes

Prefeitura no ES cita gastos e reduz expediente para 4h por dia

Medida é válida até o começo de fevereiro do ano que vem

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 12:27

Públicado em 

04 nov 2026 às 12:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
São José do Calçado, no extremo Sul do ES Divulgação: Paróquia São José do Calçado

A Prefeitura de São José do Calçado publicou um decreto reduzindo a carga horária de trabalho nas repartições do município. A redução começou nesta terça-feira (3) e vai até o dia 5 de fevereiro de 2027.


O horário de funcionamento não será igual para todos os órgãos da administração municipal. O expediente nas Secretarias de Saúde, de Obras e de Agricultura, por exemplo, será das 7h às 11h. Nas demais secretarias municipais e outros setores administrativos o horário será de 8h ao meio-dia.


O prefeito Antônio Coimbra de Almeida (PSB), mais conhecido como Cuíca, disse à coluna que a medida tem como finalidade cortar as despesas para equilibrar as contas do município no final do ano.

A postagem da prefeitura anunciando a redução do expediente das repartições públicas
A postagem da prefeitura anunciando a redução do expediente nas repartições públicas Instagram

“Cortei horas extras, mas não demiti ninguém. A medida não tem nada a ver com o resultado das eleições”, ressaltou Cuíca, que apoiou a candidatura à reeleição do governador Ricardo Ferraço (MDB), candidato derrotado por Lorenzo Pazolini (Republicanos).


A redução do expediente neste ano foi bem maior que a do ano passado. Em 2025, a Prefeitura de São José do Calçado reduziu a carga horária nas repartições públicas municipais de 3 de novembro a 31 de dezembro - 36 dias a menos que o corte em 2026. Fora desse período especial, o expediente na prefeitura é de 8h às 17h.

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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