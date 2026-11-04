Prefeitura no ES cita gastos e reduz expediente para 4h por dia

A Prefeitura de São José do Calçado publicou um decreto reduzindo a carga horária de trabalho nas repartições do município. A redução começou nesta terça-feira (3) e vai até o dia 5 de fevereiro de 2027.
O horário de funcionamento não será igual para todos os órgãos da administração municipal. O expediente nas Secretarias de Saúde, de Obras e de Agricultura, por exemplo, será das 7h às 11h. Nas demais secretarias municipais e outros setores administrativos o horário será de 8h ao meio-dia.
O prefeito Antônio Coimbra de Almeida (PSB), mais conhecido como Cuíca, disse à coluna que a medida tem como finalidade cortar as despesas para equilibrar as contas do município no final do ano.
“Cortei horas extras, mas não demiti ninguém. A medida não tem nada a ver com o resultado das eleições”, ressaltou Cuíca, que apoiou a candidatura à reeleição do governador Ricardo Ferraço (MDB), candidato derrotado por Lorenzo Pazolini (Republicanos).
A redução do expediente neste ano foi bem maior que a do ano passado. Em 2025, a Prefeitura de São José do Calçado reduziu a carga horária nas repartições públicas municipais de 3 de novembro a 31 de dezembro - 36 dias a menos que o corte em 2026. Fora desse período especial, o expediente na prefeitura é de 8h às 17h.
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