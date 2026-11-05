Brasileiro eleito na Flórida critica abrigo a Flávio Bolsonaro e diz se espelhar em Erika Hilton

Sousa-Lazaballet – Estar sem documentos é como ter um pesadelo, em que tem um monstro e você não consegue se mexer. Você sente o monstro, você vê o monstro, você até mesmo escuta o monstro, mas não tem nada que você possa fazer. Você está preso. É essa sensação de ser uma pessoa indocumentada. É querer trabalhar e não poder. Querer poder ir para a escola, estudar, e não poder. Ou seja, são várias portas fechadas.