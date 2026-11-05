Incenso de canela, louro ou patchouli? Saiba quais utilizar em rituais para atrair prosperidade e abundância

Antes de iniciar uma atividade profissional importante, acenda o incenso de louro em um local seguro e reserve alguns minutos para organizar suas intenções. Em vez de mentalizar apenas o resultado desejado, procure visualizar também as atitudes necessárias para conquistá-lo, como disciplina, preparação e confiança. O louro representa a vitória, mas também nos lembra que o reconhecimento costuma ser consequência de dedicação e persistência.