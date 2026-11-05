Homem é condenado a 25 anos por matar peão de rodeio durante festa no ES

Natural de Rio Bananal, Kennedy Carminati Scarton, de 33 anos, foi morto a tiros durante a festa de Governador Lindenberg, em 29 de junho de 2024, após um desentendimento.





Na época, testemunhas contaram à Polícia Militar que, na noite anterior ao crime, José teria chutado o gradeado que cercava os bois do rodeio. Um dos organizadores o advertiu, e Kennedy teria intervindo na discussão. Na noite seguinte, o peão se encontrou com José para conversar, mas os dois voltaram a discutir. Nesse momento, o acusado sacou uma arma e atirou contra a vítima. Após o crime, José teria fugido a pé por um cafezal.





De acordo com a Polícia Civil, José se apresentou na Delegacia de Colatina em 1º de julho de 2024. Na ocasião, apresentou sua versão dos fatos e entregou uma arma. Ele foi liberado porque, segundo a corporação, não havia elementos para uma prisão em flagrante nem mandado de prisão em aberto.





Sete dias depois, foi cumprido um mandado de prisão temporária contra José, solicitado pela então delegada titular do município, Jaciely Favoretti Souza.