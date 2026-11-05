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Justiça

Homem é condenado a 25 anos por matar peão de rodeio durante festa no ES

José Pereira da Silva foi condenado por homicídio qualificado e porte ilegal de arma com numeração suprimida; MPES recorreu para pedir aumento da pena pelo assassinato de Kennedy Carminati Scarton, de 33 anos

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 09:46

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

05 nov 2026 às 09:46
Kennedy Carminati Scarton, de 33 anos, foi morto a tiros durante a festa da cidade de Governador Lindenberg
Kennedy Carminati Scarton, de 33 anos, foi morto a tiros durante a festa da cidade de Governador Lindenberg Crédito: Divulgação | Redes sociais
A Justiça do Espírito Santo condenou José Pereira da Silva a 25 anos de prisão pela morte do peão de rodeio Kennedy Carminati Scarton, de 33 anos, durante uma festa em Governador Lindenberg, no Noroeste do EstadoO julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri, em Colatina, na quarta-feira (4), segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

José foi condenado por homicídio qualificado, com reconhecimento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima. A pena pelo crime foi fixada em 21 anos e 6 meses de reclusão. Ele também recebeu pena de 3 anos e 6 meses por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Somadas, as penas totalizam 25 anos.


Em nota, o MPES informou que recorreu da decisão para pedir o aumento da pena pelo homicídio. O órgão considera insuficiente a punição estabelecida diante da gravidade do crime.

Relembre o crime

Natural de Rio Bananal Kennedy Carminati Scarton, de 33 anos, foi morto a tiros durante a festa de Governador Lindenberg, em 29 de junho de 2024, após um desentendimento.


Na época, testemunhas contaram à Polícia Militar que, na noite anterior ao crime, José teria chutado o gradeado que cercava os bois do rodeio. Um dos organizadores o advertiu, e Kennedy teria intervindo na discussão. Na noite seguinte, o peão se encontrou com José para conversar, mas os dois voltaram a discutir. Nesse momento, o acusado sacou uma arma e atirou contra a vítima. Após o crime, José teria fugido a pé por um cafezal.


De acordo com a Polícia CivilJosé se apresentou na Delegacia de Colatina em 1º de julho de 2024. Na ocasião, apresentou sua versão dos fatos e entregou uma arma. Ele foi liberado porque, segundo a corporação, não havia elementos para uma prisão em flagrante nem mandado de prisão em aberto.


Sete dias depois, foi cumprido um mandado de prisão temporária contra Josésolicitado pela então delegada titular do município, Jaciely Favoretti Souza.

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