Quase todo o ES recebe alerta amarelo de tempestade e granizo

Um motociclista ficou ferido na noite de quarta-feira (4) após uma árvore cair sobre ele enquanto passava pela ES 164, na localidade de Prosperidade, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. Um carro que também trafegava pela rodovia foi atingido.





O acidente aconteceu próximo a uma curva. A árvore, de grande porte, caiu e obstruiu a pista. Segundo a Polícia Militar, o motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Ele permanece internado no pronto-socorro.





A moto, uma Honda CG 160 Titan, e o carro, um Chevrolet Corsa Hatch, tiveram o licenciamento identificado como atrasado e foram removidos para um pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), em Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do automóvel não se feriu.





A Defesa Civil esteve no local para fazer a limpeza e liberar a pista. Após a normalização do trânsito, a Polícia Militar retomou o patrulhamento.