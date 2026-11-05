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Fabiana Karla posa de biquíni após emagrecer 19 kg e comemora: 'Primeiro banho de mar do ano'

Aos 50 anos, ela contou que mudou os hábitos alimentares e passou a cuidar mais da saúde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 10:27

Atriz Fabiana Karla
Atriz Fabiana Karla Reprodução Instagram @fabianakarlareal

Fabiana Karla, 50, aproveitou o sol desta terça-feira (3) para curtir a praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A atriz, que perdeu 19 quilos recentemente, compartilhou uma série de fotos de biquíni nas redes sociais e revelou que, apesar de já estarmos em novembro, ainda não tinha entrado no mar neste ano.

"Pasmem, meu primeiro banho de mar de 2026!", contou nos stories do Instagram. No feed, comemorou o passeio: "Enfim, o sol no Rio de Janeiro me convidando para um mergulho para renovar as energias!"


Fabiana falou recentemente sobre seu processo de emagrecimento, iniciado em 2023, quando decidiu mudar os hábitos para chegar aos 50 anos com mais saúde. Ela contou que perdeu os 19 quilos inicialmente sem recorrer às canetas emagrecedoras, com acompanhamento nutricional e mudanças na alimentação.

A atriz, que chegou aos 78 quilos e passou a vestir manequim 46, explicou que posteriormente começou a usar medicação injetável por orientação médica, para controlar a insulina e evitar o efeito rebote.

"Vivo nessa luta a vida inteira. Tenho uma doença crônica irreversível, que é a obesidade. Preciso viver a serviço do meu corpo, que é o meu ganha-pão", afirmou a atriz ao Gshow em maio.

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