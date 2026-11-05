ES Gás e Senai abrem 30 vagas em curso de graça na área de gás

A ES Gás e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (Senai-ES) vão abrir 30 vagas em um curso gratuito de capacitação para gasistas. A qualificação é totalmente custeada pela concessionária e visa preparar a mão de obra local para a expansão da rede de gás natural no estado.
Metade das oportunidades (15) é destinada prioritariamente a mulheres. A iniciativa busca ampliar a participação feminina em uma profissão historicamente ocupada por homens. Caso as vagas afirmativas não sejam totalmente preenchidas, o saldo será destinado aos demais candidatos da ampla concorrência.
Para participar, o candidato deve ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior.
As inscrições poderão ser feitas do dia 23 de novembro de 2026 a 22 de janeiro de 2027, diretamente na página de carreiras do Grupo Energisa.
As aulas têm início previsto para fevereiro de 2027 e serão ministradas na unidade do Senai de Araçás, em Vila Velha. O local abriga o primeiro Laboratório de Gás Natural e Biometano do Espírito Santo, inaugurado em outubro de 2025 com o apoio da ES Gás.
Segundo a ES Gás, a rede de distribuição de gás natural atende atualmente a mais de 100 mil clientes em 14 municípios capixabas. Com a expansão do atendimento, cresce a demanda por profissionais capacitados para instalar, manter e inspecionar redes internas em residências, estabelecimentos comerciais e indústrias.
A qualificação profissional promovida no próprio estado visa aumentar a segurança das instalações, acelerar o atendimento a novos consumidores e gerar empregos e renda locais.
Na última terça-feira (3), a ES Gás e o Senai concluíram a formação da primeira turma do Programa de Formação de Gasistas do Estado.
O diretor-presidente da empresa, Raphael Pereira, destaca que o Grupo Energisa mantém o compromisso de qualificar os profissionais capixabas para um setor em pleno crescimento:
“Formar a primeira turma e dar continuidade ao programa reforça a nossa confiança nas pessoas e no futuro do estado”, afirma o executivo.
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