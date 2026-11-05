ES Gás e Senai abrem 30 vagas em curso de graça na área de gás

A ES Gás e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo (Senai-ES) vão abrir 30 vagas em um curso gratuito de capacitação para gasistas. A qualificação é totalmente custeada pela concessionária e visa preparar a mão de obra local para a expansão da rede de gás natural no estado.





Metade das oportunidades (15) é destinada prioritariamente a mulheres. A iniciativa busca ampliar a participação feminina em uma profissão historicamente ocupada por homens. Caso as vagas afirmativas não sejam totalmente preenchidas, o saldo será destinado aos demais candidatos da ampla concorrência.