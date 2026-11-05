João Vicente de Castro e Antonio Tabet: discordâncias causaram saída do Porta dos Fundos

Antonio Tabet e João Vicente de Castro se estranharam nos últimos dias. Castro defendeu Marina Ruy Barbosa de ataques que sofreu de antigas amigas, como Luma Costa. Tabet, em sua rede social, divulgou uma mensagem que foi entendida por muitos seguidores como uma indireta a João.



Na postagem, chamou o alvo de "nepobaby babaca" e "hipócrita" e afirmou que a pessoa a que ele se refere teria evitado se posicionar durante as eleições para não desagradar ninguém. Procurado, João Vicente disse que preferia não responder.





Na verdade, assim como Tabet, ele não pode falar. Desde a saída de Antonio Tabet e Ian SBF do Porta dos Fundos, segundo a coluna publicou em fevereiro de 2025, há um contrato de confidencialidade que não permite que antigos membros do Porta ou os atuais sócios falem sobre detalhes do distrato e também sobre ex-sócios.



Hoje, João Vicente de Castro, Gregório Duvivier e Fabio Porchat são os sócios da produtora. Dos três, João Vicente é quem tem liderado os rumos empresariais e criativos da empresa, fazendo a interlocução com funcionários e produtores.



Pessoas que trabalharam no Porta ouvidas pela coluna criticam o modo como João Vicente comanda a empresa. João é chamado de "intransigente" e com "pouco diálogo com quem tem ideias diferentes das suas".





Com o tempo, era sabido, ainda que não oficialmente, que João, devido à sua proximidade com Porchat e Duvivier, falava por três na ausência dos colegas. Isso foi aumentando a insatisfação de Ian SBF e Antonio Tabet, que chegaram a ficar um ano sem aparecer na sede do Porta dos Fundos antes de saírem.



Tabet e SBF, por exemplo, eram contra parcerias em campanhas com poderes públicos. No início de 2025, houve uma parceria com o STF (Supremo Tribunal Federal) para divulgar decisões para as mulheres.



À época, eles preferiram não se manifestar sobre suas saídas. Duvivier, Porchat e João Vicente de Castro disseram que Tabet e Ian SBF deixaram o Porta sem qualquer problema.