Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Marina Ruy Barbosa deixa de seguir Abdul Fares em meio a rumores de fim do noivado
Fim do relacionamento?

Marina Ruy Barbosa deixa de seguir Abdul Fares em meio a rumores de fim do noivado

Atriz e empresário estariam separados há pelo menos dois meses; nenhum dos dois confirma publicamente o término
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 10:57

A atriz Marina Ruy Barbosa em foto posada ao lado do empresário Abdul Fares
A atriz Marina Ruy Barbosa em foto posada ao lado do empresário Abdul Fares @marinaruybarbosa no Instagram
Marina Ruy Barbosa deixou de seguir o empresário Abdul Fares no Instagram, em mais um sinal de que o relacionamento dos dois pode ter chegado ao fim. A movimentação foi notada nas redes sociais no mesmo dia em que ganharam repercussão informações sobre o suposto término do noivado. Até o momento, a atriz não confirmou publicamente a separação. Procurada, a assessoria de Marina Ruy Barbosa não respondeu até a publicação deste texto.
Marina e Abdul estariam separados há pelo menos dois meses. O rompimento teria acontecido de maneira amigável, depois de um período de desgaste e tentativas de superar crises na relação.
Os dois começaram a namorar em 2023 e ficaram noivos em outubro daquele ano, cerca de seis meses depois de iniciarem o relacionamento.
O pedido aconteceu durante uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, quando Abdul presenteou a atriz com um anel de diamantes avaliado em R$ 6 milhões. Desde então, o casal manteve uma relação relativamente discreta, com poucas aparições públicas juntos.
Os rumores de separação ganharam força também pela ausência de registros recentes dos dois juntos. A última aparição pública do casal teria acontecido em julho, durante a comemoração do aniversário de Marina, em São Paulo. Depois disso, a atriz participou de compromissos profissionais, inclusive no Festival de Veneza, sem a companhia do empresário.
A possível separação acontece em meio a outro episódio envolvendo a vida pessoal da atriz: o rompimento da amizade com Luma Costa, com quem mantinha uma relação de mais de 20 anos.
As duas deixaram de se seguir no Instagram, e o caso ganhou repercussão depois que Luma se manifestou publicamente, negando que divergências políticas tenham provocado o afastamento. A atriz também fez críticas à antiga amiga e afirmou ter convivido com situações difíceis durante a relação.

Veja Também 

Imagem de destaque

João Vicente de Castro e Antonio Tabet: discordâncias causaram saída do Porta dos Fundos

Luana Piovani publicou cliques de biquíni e celebrou resultado das eleições nos EUA desfavoráveis a Trump

Luana Piovani comemora resultado das eleições nos EUA e decreta 'biquinaço'

Atriz Fabiana Karla

Fabiana Karla posa de biquíni após emagrecer 19 kg e comemora: 'Primeiro banho de mar do ano'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Relacionamento Marina Ruy Barbosa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira turma do Programa de Formação de Gasistas no ES
ES Gás e Senai abrem 30 vagas em curso de graça na área de gás
O Festival de Inverno da Sanfona e Viola de São Pedro do Itabapoana, em Mimoso do Sul, foi o mais votado na enquete promovida por HZ e Em Movimento
Festa de Mimoso do Sul é eleita a favorita dos capixabas em votação popular de HZ e Em Movimento
Material apreendido com o casal inclui uma pistola 9 mm, duas espingardas calibre 12, carregadores e munições
Casal é preso com armas e munições dentro de apartamento Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.