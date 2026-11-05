Marina Ruy Barbosa deixa de seguir Abdul Fares em meio a rumores de fim do noivado

Marina Ruy Barbosa deixou de seguir o empresário Abdul Fares no Instagram, em mais um sinal de que o relacionamento dos dois pode ter chegado ao fim. A movimentação foi notada nas redes sociais no mesmo dia em que ganharam repercussão informações sobre o suposto término do noivado. Até o momento, a atriz não confirmou publicamente a separação. Procurada, a assessoria de Marina Ruy Barbosa não respondeu até a publicação deste texto.

Marina e Abdul estariam separados há pelo menos dois meses. O rompimento teria acontecido de maneira amigável, depois de um período de desgaste e tentativas de superar crises na relação.

Os dois começaram a namorar em 2023 e ficaram noivos em outubro daquele ano, cerca de seis meses depois de iniciarem o relacionamento.

O pedido aconteceu durante uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, quando Abdul presenteou a atriz com um anel de diamantes avaliado em R$ 6 milhões. Desde então, o casal manteve uma relação relativamente discreta, com poucas aparições públicas juntos.

Os rumores de separação ganharam força também pela ausência de registros recentes dos dois juntos. A última aparição pública do casal teria acontecido em julho, durante a comemoração do aniversário de Marina, em São Paulo. Depois disso, a atriz participou de compromissos profissionais, inclusive no Festival de Veneza, sem a companhia do empresário.

A possível separação acontece em meio a outro episódio envolvendo a vida pessoal da atriz: o rompimento da amizade com Luma Costa, com quem mantinha uma relação de mais de 20 anos.