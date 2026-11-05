Luana Piovani comemora resultado das eleições nos EUA e decreta 'biquinaço'

Luana Piovani encontrou uma maneira própria de comemorar o resultado das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos: publicou uma sequência de fotos de biquíni e anunciou um "biquinaço".

A atriz aproveitou a vitória do Partido Democrata no Congresso americano para fazer comentários políticos e brincar com um meme que a acompanha desde 2019.

As imagens foram compartilhadas nesta quarta-feira (4) e mostram Luana em diferentes viagens, com registros feitos em Curaçao, Capri e Fernando de Noronha. Na legenda, ela relacionou o resultado eleitoral americano à política brasileira e ironizou o desempenho do presidente Donald Trump, do Partido Republicano.

"Biquinaço decretado*", escreveu a atriz. Em seguida, afirmou que as eleições brasileiras teriam influenciado o cenário político dos Estados Unidos. "E no final, nossas eleições que influenciaram as deles!! O Doritão americano [Trump] tá derretendo! Bora Brasil! Soberania brasileira", publicou.

Luana também disse estar com as esperanças renovadas após o resultado, embora reconheça que ainda há outras disputas pela frente. "Mesmo ainda na ressaca da batalha vencida e sabendo das tantas novas a vencer, sinto-me muito feliz e com esperanças renovadas", afirmou.

Ao final da publicação, a atriz avisou que pretende compartilhar mais registros semelhantes e convocou os seguidores a entrarem na brincadeira. "Vem mais aí. Bora 'bikinar', povo! Tá liberado! Um rápido respiro e já voltamos!", escreveu.

A brincadeira faz referência a uma declaração de Luana que ganhou repercussão em 2019. Na ocasião, durante uma entrevista, a atriz comentou o esforço que sentia ser necessário para acompanhar e se posicionar sobre questões políticas e sociais no Brasil.