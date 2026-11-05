Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições nos EUA

Luana Piovani comemora resultado das eleições nos EUA e decreta 'biquinaço'

Postagem resgata meme criado após entrevista em 2019
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 10:41

Luana Piovani publicou cliques de biquíni e celebrou resultado das eleições nos EUA desfavoráveis a Trump
Luana Piovani publicou cliques de biquíni e celebrou resultado das eleições nos EUA desfavoráveis a Trump Reprodução/Instagram @luapio
Luana Piovani encontrou uma maneira própria de comemorar o resultado das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos: publicou uma sequência de fotos de biquíni e anunciou um "biquinaço".
A atriz aproveitou a vitória do Partido Democrata no Congresso americano para fazer comentários políticos e brincar com um meme que a acompanha desde 2019.
As imagens foram compartilhadas nesta quarta-feira (4) e mostram Luana em diferentes viagens, com registros feitos em Curaçao, Capri e Fernando de Noronha. Na legenda, ela relacionou o resultado eleitoral americano à política brasileira e ironizou o desempenho do presidente Donald Trump, do Partido Republicano.
"Biquinaço decretado*", escreveu a atriz. Em seguida, afirmou que as eleições brasileiras teriam influenciado o cenário político dos Estados Unidos. "E no final, nossas eleições que influenciaram as deles!! O Doritão americano [Trump] tá derretendo! Bora Brasil! Soberania brasileira", publicou.
Luana também disse estar com as esperanças renovadas após o resultado, embora reconheça que ainda há outras disputas pela frente. "Mesmo ainda na ressaca da batalha vencida e sabendo das tantas novas a vencer, sinto-me muito feliz e com esperanças renovadas", afirmou.
Ao final da publicação, a atriz avisou que pretende compartilhar mais registros semelhantes e convocou os seguidores a entrarem na brincadeira. "Vem mais aí. Bora 'bikinar', povo! Tá liberado! Um rápido respiro e já voltamos!", escreveu.
A brincadeira faz referência a uma declaração de Luana que ganhou repercussão em 2019. Na ocasião, durante uma entrevista, a atriz comentou o esforço que sentia ser necessário para acompanhar e se posicionar sobre questões políticas e sociais no Brasil.
"Me dava um trabalho ser cidadã no Brasil. Eu queria postar foto dos meus filhos, eu tinha que postar o negócio da Amazônia, daí eu tinha que postar os golfinhos, era o tubarão, era o Leonardo DiCaprio, era o 342, era a Paula Lavigne dentro do nosso grupo falando não sei o quê, daí tem que ir pra Brasília, vamos em não sei o quê do gay, na manifestação do GLSTUVXZ. Eu falo: 'Meu Deus do céu, mas me dá muito trabalho. Meu Deus do céu, não tô conseguindo postar eu bonita de biquíni'", disse na entrevista.

Veja Também 

Atriz Fabiana Karla

Fabiana Karla posa de biquíni após emagrecer 19 kg e comemora: 'Primeiro banho de mar do ano'

Felca acumula mais de 30 milhões de visitas em vídeo com denúncia

Felca é criticado nas redes sociais por marcações de choro em roteiro de vídeo sobre fobia social

Cauã Reymond e Kim Kardashian em cena da série 'Tudo é Justo'

Kim Kardashian elogia Cauã Reymond após trabalhar com o ator em série: 'Cara fantástico'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

luana piovani Famosos Eleições Estados Unidos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria da seleção de Portugal
A atriz Marina Ruy Barbosa em foto posada ao lado do empresário Abdul Fares
Marina Ruy Barbosa deixa de seguir Abdul Fares em meio a rumores de fim do noivado
Primeira turma do Programa de Formação de Gasistas no ES
ES Gás e Senai abrem 30 vagas em curso de graça na área de gás

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.