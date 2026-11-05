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Felca é criticado nas redes sociais por marcações de choro em roteiro de vídeo sobre fobia social

Usuários questionam autenticidade da emoção exibida e as verdadeiras intenções do influenciador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 09:50

Felca acumula mais de 30 milhões de visitas em vídeo com denúncia
Felca acumula mais de 30 milhões de visitas em vídeo com denúncia Reprodução/Instagram/@felca0
Felca foi alvo de críticas após marcações no roteiro do vídeo em que o influenciador falou sobre fobia social viralizarem nas redes sociais. As instruções indicavam como ele deveria se portar durante a gravação. Em um dos trechos do texto, no meio de uma frase, estava escrito: "Levante a foto e desabe no choro".
O próprio Felca havia publicado o vídeo com o roteiro nos stories do Instagram. Na publicação, ele aparece gravando a tela do laptop enquanto percorre o texto. Em cerca de 15 segundos de vídeo, é possível identificar as marcações no roteiro.
Muitos usuários nas redes sociais questionaram se o choro do influenciador foi verdadeiro e se o vídeo teria sido produzido apenas para ganhar atenção e simpatia do público na internet. "Tudo nele é performático e fabricado, não sinto a verdade jeito nenhum", escreveu o usuário @levthson, no X (o antigo Twitter).
Após a repercussão, a publicação feita por Felca foi apagada dos stories. Até o momento, ele não se pronunciou sobre o caso.
O vídeo em que Felca fala sobre sua fobia social marcou seu retorno ao YouTube após um ano longe da plataforma. A publicação foi feita na semana do segundo turno das eleições.
Na ocasião, ele foi criticado principalmente por segmentos de apoiadores do presidente Lula (PT). Nas redes sociais, havia a expectativa de que Felca fizesse acusações contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), o que não aconteceu em nenhum momento do vídeo.

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