Felca é criticado nas redes sociais por marcações de choro em roteiro de vídeo sobre fobia social

Felca foi alvo de críticas após marcações no roteiro do vídeo em que o influenciador falou sobre fobia social viralizarem nas redes sociais. As instruções indicavam como ele deveria se portar durante a gravação. Em um dos trechos do texto, no meio de uma frase, estava escrito: "Levante a foto e desabe no choro".

O próprio Felca havia publicado o vídeo com o roteiro nos stories do Instagram. Na publicação, ele aparece gravando a tela do laptop enquanto percorre o texto. Em cerca de 15 segundos de vídeo, é possível identificar as marcações no roteiro.

Muitos usuários nas redes sociais questionaram se o choro do influenciador foi verdadeiro e se o vídeo teria sido produzido apenas para ganhar atenção e simpatia do público na internet. "Tudo nele é performático e fabricado, não sinto a verdade jeito nenhum", escreveu o usuário @levthson, no X (o antigo Twitter).

Após a repercussão, a publicação feita por Felca foi apagada dos stories. Até o momento, ele não se pronunciou sobre o caso.

O vídeo em que Felca fala sobre sua fobia social marcou seu retorno ao YouTube após um ano longe da plataforma. A publicação foi feita na semana do segundo turno das eleições.