Kim Kardashian elogia Cauã Reymond após trabalhar com o ator em série: 'Cara fantástico'

Kim Kardashian, 46, não economizou nos elogios a Cauã Reymond, 46, após trabalhar com o ator brasileiro na segunda temporada de "Tudo é Justo". Em entrevista à revista Marie Claire, a empresária e atriz americana destacou a experiência de dividir cenas com o colega e ressaltou o profissionalismo dele durante as gravações. "Foi um prazer trabalhar com ele. É um cara fantástico e sempre muito bem preparado", afirmou.

Na produção, criada por Ryan Murphy, Cauã interpreta Raul, guarda-costas de Allura Grant, personagem vivida por Kim. A relação entre os dois ganha espaço na história, já que o brasileiro é responsável pela segurança da advogada em situações de perigo.

Ao comentar a parceria, a americana também falou sobre a importância do personagem para o desenvolvimento da trama. "Ele interpreta meu guarda-costas e com certeza me protege de muitas coisas assustadoras que acontecem na vida da Allura", declarou.

Os elogios não ficaram restritos a Kim. Naomi Watts, que também integra o elenco da série, brincou ao comentar a presença do brasileiro na produção. "Além disso, ele é um gato", disse, aos risos. A atriz, que interpreta Liberty Ronson, ainda avaliou o desempenho de Cauã nos primeiros episódios: "Cauã foi ótimo. Acabei de assistir aos primeiros episódios e ele está muito bem no papel."

A aproximação entre os artistas também chamou atenção durante a divulgação da série. Cauã esteve ao lado de Kim e de outras integrantes do elenco em compromissos promocionais nos Estados Unidos. Na pré-estreia em Nova York, o brasileiro compartilhou registros com a estrela americana e colegas como Naomi Watts, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts. Os encontros marcaram a primeira etapa pública da parceria internacional do ator na produção.

A participação em "Tudo é Justo" representa um novo trabalho de Cauã em uma produção internacional. Antes da estreia, o ator falou sobre o desafio de atuar em inglês e contracenar com nomes conhecidos de Hollywood. Em entrevista à revista Veja, ele contou que ficou nervoso durante as primeiras gravações, especialmente por ter uma cena extensa com Kim Kardashian e Glenn Close. Também comentou as diferenças entre os métodos de trabalho nas produções americanas e brasileiras.

A segunda temporada de "Tudo é Justo" estreou em 4 de novembro no Disney+, com três episódios disponibilizados inicialmente. A série acompanha um grupo de advogadas especializadas em divórcios que deixa um escritório tradicional, dominado por homens, para abrir a própria firma em Los Angeles. Além de Kim, Naomi e Cauã, o elenco reúne Glenn Close, Sarah Paulson, Niecy Nash-Betts e Teyana Taylor.