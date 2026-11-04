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Morre Janaína Barbosa, atriz e ex-apresentadora do TV Fama na RedeTV!, aos 48

Morte foi confirmada pelo ex-marido, Otavio Mesquita
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 15:41

A apresentadora Janaina Barbosa
A apresentadora Janaina Barbosa Greg Salibian/Folhapress
A atriz e ex-apresentadora Janaína Barbosa morreu aos 48 anos. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (4) pelo apresentador Otávio Mesquita, ex-marido dela. Segundo ele, a notícia foi recebida de surpresa. A causa da morte não foi divulgada.
Segundo Mesquita, ele descobriu a morte na noite de terça-feira. "Fiquei triste, mesmo! Fomos casados muitos anos atrás por 4 anos, mas sempre tivemos repeito", disse o apresentador. Os dois se casaram em 2002, em uma cerimônia que chegou à capa da revista Caras.
Janaína ganhou notoriedade no início dos anos 2000 como uma das apresentadoras do "TV Fama", programa de celebridades da RedeTV!, que comandou ao lado de Nelson Rubens. Também trabalhou como atriz e integrou o elenco da série "Casos e Acasos", exibida pela Globo em 2008.
Além da televisão, teve passagens pela dança e pelo teatro, onde atuou como bailarina e produtora. No Carnaval, foi musa da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Nos últimos anos, estava afastada dos holofotes.
Em 2010, casou-se com o empresário Felipe Faria, neto de Aloysio de Andrade Faria, fundador do Banco Alfa. A cerimônia foi realizada à beira-mar, na Ilha de Comandatuba, na Bahia. Os dois tiveram dois filhos, Bernardo e Frederico. Segundo Mesquita, Janaína e Faria já não estavam juntos.
Ainda não há informações sobre o velório.

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