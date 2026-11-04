VLI investe R$ 60 milhões na ampliação de oficina ferroviária em Cariacica

Com um investimento de R$ 60 milhões, a VLI – empresa de logística que transporta cargas via ferrovia e tem atuação no Espírito Santo – concluiu, em outubro, a ampliação de sua oficina em Cariacica, na Grande Vitória.





A nova estrutura vai permitir que o local receba locomotivas para reparos preventivos e corretivos leves, o que contribui para a eficiência operacional do trecho que conecta o Espírito Santo a Minas Gerais.





O investimento também contribui para que a companhia atue como Agente Transportador Ferroviário de Cargas (ATF-C), por meio da infraestrutura da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), por onde são feitos os transportes de cargas pela VLI.





Antes, a VLI já operava cargas na EFVM, por meio do direito de passagem. No entanto, o transporte de carga geral era realizado com locomotivas e maquinistas da Vale ao longo da ferrovia, em fluxos com origem e destino no sistema portuário do Espírito Santo.



Com a ampliação, além das manutenções e reparos, a unidade terá infraestrutura para fabricar peças e componentes para vagões, permitindo a realização de uma média de 300 atendimentos por ano. A expansão gerou 60 novos postos de trabalho operacionais e de apoio na unidade, somando-se ao quadro anterior de cerca de 180 profissionais.





"A conclusão das obras em Cariacica materializa nosso compromisso com o ganho de eficiência e a integração logística. Ao assumirmos a manutenção direta dos nossos ativos, garantimos maior disponibilidade da frota e redução nos tempos de parada, o que se traduz em competitividade para a cadeia produtiva dos nossos clientes", afirma Daniel Schaffazick, diretor de Operações do Corredor Leste da VLI.





Segundo a VLI, a inauguração da oficina em Cariacica integra um plano de negócios mais amplo, orçado em R$ 600 milhões, que viabiliza a atuação da VLI no modelo ATF-C, uma opção regulatória criada em 2022 para fomentar a competitividade no setor logístico.





Com a transição operacional, iniciada no final de 2024, a VLI fez a aquisição de 50 locomotivas e 1.000 vagões, além de realizar a prestação de serviços operacionais em 17 pátios ferroviários e a condução de trens destinados aos fluxos de carga geral contratados pelo novo modelo.