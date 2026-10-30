Apex pede exclusão de mais de 50 empresas em processo de recuperação judicial

A Apex Partners fez um pedido à Justiça nesta semana para retirar mais 54 empresas do processo de recuperação judicial da plataforma de investimentos capixabas após determinação do juiz Carlos Magno Moulin Lima, da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória.





Com a medida, poderão restar 55 empresas no processo de recuperação judicial do grupo. Dessa forma, ficaria reduzido o polo ativo do processo a 30% do grupo que inicialmente entrou na ação.





O pedido de ajuste do número de empresas no processo foi feito pelo juiz em uma decisão de saneamento e organização da ação.





Em agosto, o caso foi para a Justiça após auditoria interna ter identificado inconsistências financeiras e contábeis internas. Inicialmente, o processo envolvia um rol de 178 empresas e dívidas perto de R$ 985,6 milhões.





Em setembro, no protocolo do pedido de recuperação judicial em si feito pela Apex, foram delimitadas 148 empresas na listagem e dívidas de R$ 921 milhões. No dia 20 de outubro, a Justiça homologou a saída de 38 empresas a partir do pedido de 39 sociedades.





Assim, ficou retida provisoriamente a RE Vessel. Houve redução ainda de mais uma sociedade indeferida pelo magistrado do plano por falta de cumprimento do biênio legal de dois anos. Dessa forma, restaram 109.





Na petição, assinada pelo advogado da Apex, José Carlos Stein Jr., consta a solicitação de desistência de 20 sociedades por não cumprirem o prazo mínimo de dois anos de atividade. E soma-se ainda o pedido de extinção de 31 empresas por ausência de credores ou por falta de interesse processual.





Há ainda o pedido de saída de outras duas empresas no documento enviado à Justiça, visto que a presença das duas foi considerada um equívoco de preenchimento – estando presentes tanto no pedido de recuperação como na desistência. Outra empresa que consta não figura em nenhum dos dois pedidos.





Procurada para comentar o pedido, a Apex Partners S/A informa que encaminhou, na terça-feira (27), à Justiça a relação atualizada das empresas da sociedade que integrarão o processo de recuperação judicial. Apresentada em cumprimento às determinações processuais, a lista passou de 178 para 55 empresas, após análise dos requisitos legais.





Para a empresa, a redução tem caráter estritamente técnico e decorre da aplicação da legislação que regulamenta a recuperação judicial.





“A atualização também busca garantir segurança jurídica, conformidade com a legislação e maior clareza e previsibilidade na condução do processo. A iniciativa integra o trabalho de reorganização da companhia, com foco na estabilidade das operações e na construção de soluções consistentes para superar este momento”, diz.





A Apex informa que segue trabalhando com transparência e respeito aos credores e à sociedade. Para reorganizar o grupo, diz adotar medidas jurídicas e administrativas e buscar soluções que permitam preservar as operações e viabilizar um plano de recuperação judicial.





Procurado pela reportagem, Fernando Cinelli, fundador da Apex, diz ver com otimismo o estabelecimento cada vez mais preciso dos limites da medida cautelar relacionada ao pedido de recuperação judicial do grupo.





"Conforme o fundador da empresa tem expressado reiteradamente durante o processo judicial, tal medida contribuirá para a construção de um ambiente mais seguro, beneficiando acionistas, parceiros e credores na busca de uma solução para o caso”, detalha a nota.