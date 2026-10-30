Apex pede exclusão de mais de 50 empresas em processo de recuperação judicial

A Apex Partners fez um pedido à Justiça nesta semana para retirar mais 54 empresas do processo de recuperação judicial da plataforma de investimentos capixabas após determinação do juiz Carlos Magno Moulin Lima, da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória.
Com a medida, poderão restar 55 empresas no processo de recuperação judicial do grupo. Dessa forma, ficaria reduzido o polo ativo do processo a 30% do grupo que inicialmente entrou na ação.
O pedido de ajuste do número de empresas no processo foi feito pelo juiz em uma decisão de saneamento e organização da ação.
Em agosto, o caso foi para a Justiça após auditoria interna ter identificado inconsistências financeiras e contábeis internas. Inicialmente, o processo envolvia um rol de 178 empresas e dívidas perto de R$ 985,6 milhões.
Em setembro, no protocolo do pedido de recuperação judicial em si feito pela Apex, foram delimitadas 148 empresas na listagem e dívidas de R$ 921 milhões. No dia 20 de outubro, a Justiça homologou a saída de 38 empresas a partir do pedido de 39 sociedades.
Assim, ficou retida provisoriamente a RE Vessel. Houve redução ainda de mais uma sociedade indeferida pelo magistrado do plano por falta de cumprimento do biênio legal de dois anos. Dessa forma, restaram 109.
Na petição, assinada pelo advogado da Apex, José Carlos Stein Jr., consta a solicitação de desistência de 20 sociedades por não cumprirem o prazo mínimo de dois anos de atividade. E soma-se ainda o pedido de extinção de 31 empresas por ausência de credores ou por falta de interesse processual.
Há ainda o pedido de saída de outras duas empresas no documento enviado à Justiça, visto que a presença das duas foi considerada um equívoco de preenchimento – estando presentes tanto no pedido de recuperação como na desistência. Outra empresa que consta não figura em nenhum dos dois pedidos.
Procurada para comentar o pedido, a Apex Partners S/A informa que encaminhou, na terça-feira (27), à Justiça a relação atualizada das empresas da sociedade que integrarão o processo de recuperação judicial. Apresentada em cumprimento às determinações processuais, a lista passou de 178 para 55 empresas, após análise dos requisitos legais.
Para a empresa, a redução tem caráter estritamente técnico e decorre da aplicação da legislação que regulamenta a recuperação judicial.
“A atualização também busca garantir segurança jurídica, conformidade com a legislação e maior clareza e previsibilidade na condução do processo. A iniciativa integra o trabalho de reorganização da companhia, com foco na estabilidade das operações e na construção de soluções consistentes para superar este momento”, diz.
A Apex informa que segue trabalhando com transparência e respeito aos credores e à sociedade. Para reorganizar o grupo, diz adotar medidas jurídicas e administrativas e buscar soluções que permitam preservar as operações e viabilizar um plano de recuperação judicial.
Procurado pela reportagem, Fernando Cinelli, fundador da Apex, diz ver com otimismo o estabelecimento cada vez mais preciso dos limites da medida cautelar relacionada ao pedido de recuperação judicial do grupo.
"Conforme o fundador da empresa tem expressado reiteradamente durante o processo judicial, tal medida contribuirá para a construção de um ambiente mais seguro, beneficiando acionistas, parceiros e credores na busca de uma solução para o caso”, detalha a nota.
ABM 2 Partners Investimentos e Participações S.A.
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BRM Apex Gestão de Recursos S.A.
BRM Apex Investment Banking S.A.
AFS Alimentação S.A.
AFS Alimentação Vitória Ltda.
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BRM Apex Comunicação Ltda.
BRM Apex Finanças Corporativas Ltda.
BRM Apex Folha Business Ltda.
BRM Apex Realty Ltda.
BRM Apex Soluções de Portfolio Gestão de Recursos Ltda.
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BRM Apx Investimentos - Assessor de Investimentos Ltda.
Futura Consultoria e Assessoria Ltda.
Trem Alimentos S.A.
BRM Apex Mercado de Capitais Ltda.
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BRM Apex Investimentos S.A.
ABMPAR 07 Participações SPE Ltda.
ABMPAR 17 Participações Ltda.
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ABMPAR FJC Empreendimentos Imobiliários Ltda.
ABMPAR JDC 02 Participações Ltda.
ABMPAR Manhattan Empreendimento Imobiliário Ltda.
ABMPAR SML 02 Participações Ltda.
ABMPAR Square Participações Ltda.
ABMPARSPE 02 Participações Ltda.
Apex SP Gestão de Ativos S.A.
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BRM Apex Inv RE Vessel Participações Ltda.
ABMPARSPE 04 Participações Ltda.
ABMPARSPE 05 Participações Ltda.
ABMPARSPE 09 Participações Ltda.
ABMPARSPE 10 Participações Ltda.
ABMPARSPE 11 Participações Ltda.
ABMPARSPE 12 Participações Ltda.
Apex Private Equity III Participações Ltda.
BRM Apex Inv RE Vizzo Participações Ltda.
BRM Apex RE VI Loteamento Guarapari Participações Ltda.
BRM Apex VCPE Zé Coxinha Participações Ltda.
VC Apex II Participações Ltda.
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VC Mydoor Participações Ltda.
VC Singu 2 Participações Ltda.
Apex Log Pitanga Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
Facilta Camburi Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
SPE Spazio Moreira Lima Empreendimento Imobiliário Ltda.
100% Cidades Participações SPE Ltda.
O movimento de encolhimento decorre diretamente do cerco técnico promovido pela perícia judicial e da decisão de saneamento proferida pelo juiz titular da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, Carlos Magno Moulin Lima, em 20 de outubro de 2026.
A perita nomeada pelo juízo, Laspro Consultores Ltda. — representada pelo advogado Oreste Nestor de Souza Laspro —, apontou reiteradas inconsistências no processo. Em laudo de constatação prévia datado de 31 de agosto de 2026 e em nova manifestação de 19 de outubro de 2026, a perita advertiu que, de 148 empresas, nenhuma havia apresentado documentação contábil integralmente suficiente nos termos do artigo 51 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas (LREF).
A perita constatou ainda a existência de dezenas de sociedades criadas muito recentemente (entre 2024 e 2025) que não possuíam o biênio legal de atividade, além de 72 sociedades remanescentes que apresentaram declarações formais de que sequer possuíam credores concursais.
- Debêntures securitizadas pela Rhino Securitizadora S.A. (R$ 452,1 milhões);
- Operações denominadas de "cashback" (R$ 309,8 milhões em cerca de 1.600 posições);
- Endividamento bancário com aval perante instituições financeiras como Sicoob;
- BTG Pactual e Daycoval (R$ 201,7 milhões);
- Tributos em atraso (R$ 35,2 milhões)
A Apex Partners se tornou uma das principais empresas de investimentos do Espírito Santo, com atuação também no cenário nacional. Em 6 de agosto de 2026, uma investigação interna identificou, segundo a companhia, “inconsistências financeiras”. Após a apuração, Fernando Cinelli, fundador e ex-diretor-presidente da Apex, foi afastado do comando, assim como o diretor financeiro Eduardo Siqueira.
No dia seguinte, a Justiça concedeu uma liminar suspendendo execuções contra empresas do grupo, em uma tentativa de proteger o patrimônio enquanto a situação era analisada. Naquele momento, o caso envolvia 178 sociedades e um passivo informado próximo de R$ 975 milhões.
A decisão judicial também determinou medidas envolvendo bens e informações bancárias de Cinelli. A Apex havia atribuído a ele suspeitas de “gestão temerária e de má-fé”. Essas acusações foram apresentadas pela companhia e não representam, por si só, uma conclusão definitiva sobre responsabilidade.
Em 14 de setembro, o grupo formalizou o pedido de recuperação judicial, que busca reorganizar as dívidas e criar condições para a continuidade das atividades. O pedido segue em análise pela Justiça.
No laudo inicial, apresentado em 31 de agosto, a Laspro informou que havia conseguido examinar as demonstrações financeiras de apenas 23 das 178 sociedades que integravam o pedido cautelar naquele momento. Posteriormente, a relação de empresas foi alterada por aditamentos, desistências e pedidos de exclusão.
No dia 16 de outubro, a Justiça do Espírito Santo suspendeu temporariamente a quebra do sigilo bancário de Fernando Cinelli, mas manteve o bloqueio de bens dele até o limite de R$ 5 milhões.
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