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Ranking IEL

Dez cooperativas estão na lista das 50 maiores empresas do ES

A informação consta no levantamento que aponta quais são as 200 maiores empresas do Espírito Santo, feito pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL)

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 08:00

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

30 out 2026 às 08:00
Sede da Cooabriel
Sede da Cooabriel, empresa que lidera entre as cooperativas, segundo o ranking do IEL Divulgação

Dez cooperativas capixabas estão listadas entre as 50 maiores empresas com maior receita operacional líquida do Espírito Santo. A informação consta no levantamento que aponta quais são as 200 maiores empresas do Espírito Santo, feito pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade do Sistema Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo), com dados do ano-base de 2025.  


A cooperativa mais bem colocada no ranking é a Cooabriel, que ficou na 14ª colocação geral, subindo uma posição em relação ao ano anterior. Em 2025, a cooperativa registrou receita operacional líquida de R$ 2,86 bilhões, o que representa um crescimento de 16,4%. 


A performance também resultou em receita operacional bruta em R$ 3,02 bilhões e Ebitda de R$ 121,8 milhões, alta de 32,3%. O Ebitda é o indicador que mede o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização


Outra cooperativa do agronegócio que foi destaque é a Natercoop, que alcançou a 19ª colocação no ranking geral. A cooperativa está presente em várias cadeias do agro, como café, pimenta-do-reino, ovos, leite e nutrição animal, com marcas como Pronova, Liva e Veneza. 


 Logo depois da Cooabriel, aparece a cooperativa financeira Sicoob Conexão, no 16ª lugar, subindo seis posições em relação ao levantamento anterior. A alta na receita foi de 46%. Outras cinco empresas do grupo Sicoob aparecem entre as maiores 50 empresas do Estado. O Sicoob, alias, lidera a lista dos 10 maiores grupos empresariais do Estado.


Cooperativas de saúde também estão entre as maiores do Estado. A Unimed Vitória aparece na 17ª posição e a Unimed Sul Capixaba, na 47ª.    


 O estudo, lançado na última quarta-feira (28), mostra que a maior empresa do Espírito Santo é a Comexport, seguida da Petrobras e da Timbro Trading. 

O superintendente-geral da Cooabriel, Carlos Augusto Pandolfi, avalia que os resultados estão ligados às iniciativas adotadas e aos serviços prestados. “Os avanços são reflexo de que a cooperativa tem cumprido muito bem o seu papel e buscado atender ao seu propósito. Olhando sob a perspectiva de instituição e cooperados, temos caminhado de forma conjunta e alcançado o desenvolvimento que se espera que uma cooperativa fomente”, destaca.


O presidente do Sicoob ES, Bento Venturim, também celebrou o resulado. “O Sicoob é o maior empreendimento coletivo do Espírito Santo, mas o tamanho nunca foi o nosso objetivo. O lugar que ocupamos se deu a partir do momento em que nos tornamos relevantes na vida das pessoas, colocando em prática o nosso propósito, de promover justiça financeira e prosperidade”, afirma.

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