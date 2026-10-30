Dez cooperativas estão na lista das 50 maiores empresas do ES

Dez cooperativas capixabas estão listadas entre as 50 maiores empresas com maior receita operacional líquida do Espírito Santo. A informação consta no levantamento que aponta quais são as 200 maiores empresas do Espírito Santo, feito pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade do Sistema Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo), com dados do ano-base de 2025.





A cooperativa mais bem colocada no ranking é a Cooabriel, que ficou na 14ª colocação geral, subindo uma posição em relação ao ano anterior. Em 2025, a cooperativa registrou receita operacional líquida de R$ 2,86 bilhões, o que representa um crescimento de 16,4%.





A performance também resultou em receita operacional bruta em R$ 3,02 bilhões e Ebitda de R$ 121,8 milhões, alta de 32,3%. O Ebitda é o indicador que mede o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização





Outra cooperativa do agronegócio que foi destaque é a Natercoop, que alcançou a 19ª colocação no ranking geral. A cooperativa está presente em várias cadeias do agro, como café, pimenta-do-reino, ovos, leite e nutrição animal, com marcas como Pronova, Liva e Veneza.





Logo depois da Cooabriel, aparece a cooperativa financeira Sicoob Conexão, no 16ª lugar, subindo seis posições em relação ao levantamento anterior. A alta na receita foi de 46%. Outras cinco empresas do grupo Sicoob aparecem entre as maiores 50 empresas do Estado. O Sicoob, alias, lidera a lista dos 10 maiores grupos empresariais do Estado.





Cooperativas de saúde também estão entre as maiores do Estado. A Unimed Vitória aparece na 17ª posição e a Unimed Sul Capixaba, na 47ª.





O estudo, lançado na última quarta-feira (28), mostra que a maior empresa do Espírito Santo é a Comexport, seguida da Petrobras e da Timbro Trading.