Matéria escrita por Artur Moura de Sá
A ideia de ouvir um livro ao invés de lê-lo acompanha a evolução tecnológica das gravações de som. E isso vem desde muito tempo. Em 1878, o inventor Thomas Edison já imaginava que o fonógrafo, aparelho criado para registrar e reproduzir sons, poderia ser utilizado para gravar livros e permitir que pessoas com deficiência visual tivessem acesso à literatura.
Mais de 50 anos depois, essa possibilidade passou a ser considerada. Na década de 1930, a American Foundation for the Blind, em parceria com a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, desenvolveu o projeto Talking Books (livros falados), com gravações destinadas, principalmente, a pessoas com deficiência visual. Os primeiros testes, realizados em 1932, incluíram trechos da autobiografia de Helen Keller e o poema “O Corvo”, de Edgar Allan Poe. Em 1934, as gravações já reuniam obras literárias, peças de Shakespeare e textos históricos.
Com o passar dos anos, os livros falados deixaram de ser uma alternativa voltada à acessibilidade e passaram a conquistar outros públicos. A chegada das fitas cassete, nos anos 1970, facilitou a distribuição das obras, enquanto a digitalização e, posteriormente, os aplicativos celulares tornaram a experiência ainda mais acessível.
Hoje, os audiobooks permitem o público a acompanhar histórias durante atividades cotidianas, como dirigir, treinar, caminhar ou realizar tarefas domésticas.
Antes mesmo dos livros se tornarem objetos de leitura individual, as histórias eram transmitidas principalmente pela oralidade, costumando seguir o mesmo conceito: alguém contava a história, outras pessoas ouviam, memorizavam e repassavam para outras. Essa prática era recorrente muito antes da popularização da escrita e continuou mesmo depois dela.
Com o desenvolvimento da escrita, dos manuscritos e da imprensa de Gutenberg, a circulação das histórias ganhou novas possibilidades. A impressão em larga escala, a partir do século XV, permitiu que a reprodução de textos se tornasse mais prática, ampliando o acesso aos livros. Séculos depois, a digitalização se modernizou novamente, fazendo com que o conteúdo passasse em telas, arquivos eletrônicos e em formatos de áudios.
Contudo, a transição não se deu apenas pelo avanço tecnológico. Ela também acompanhava a necessidade de fazer histórias chegarem a mais pessoas, em diferentes circunstâncias e de maneiras que encaixassem na rotina delas. O livro digital, por exemplo, tornou possível carregar bibliotecas inteiras no celular, enquanto o audiobook recuperou a experiência de ouvir histórias, agora, com a possibilidade de acessar o áudio em qualquer hora ou lugar.
Portanto, não se trata de uma substituição de formatos, mas sim uma expansão das possibilidades de leitura. O livro impresso continua possuindo espaço dentro do mercado, porém, versões digitais e em áudio conquistam leitores que encontram, nesses recursos, outras formas de interagir com o mundo literário.
Seja para conhecer uma nova história, revisitar um clássico ou aproveitar momentos da rotina para aprender algo diferente, os audiobooks oferecem diversas possibilidades para quem gosta de literatura. Pensando nisso, foram reunidos oito títulos disponíveis na Audible (serviço da Amazon), de diferentes gêneros e estilos, para conhecer e escolher o próximo livro para ouvir:
A obra de Colleen Hoover descreve a história de Lowen Ashleigh, uma escritora que enfrentava dificuldades financeiras, mas que recebeu uma proposta de terminar de redigir os livros de uma famosa autora que havia sofrido um acidente e não podia mais escrever. Ao reorganizar os materiais de Verity, Lowen encontra um manuscrito bibliográfico com revelações assustadoras sobre a família da autora, transformando o trabalho em uma investigação.
O audiobook possui 7 horas e 54 minutos de duração e conta com a narração de Cláudia Ricart e Isaura Jones.
Verity
Um casal apaixonado. Uma intrusa. Três mentes doentias. Finalista do prêmio Goodreads como melhor romance de 2019, Verity é o primeiro thriller de Colleen Hoover e deixa os leitores envolvidos do começo ao fim.
A famosa literatura de George Orwell apresenta uma sociedade de animais que, cansados da exploração por parte do proprietário da fazenda, decidem se rebelar e criar uma sociedade em que todos sejam iguais. No começo, a revolução buscava representar a oportunidade de uma vida melhor, mas, aos poucos, alguns animais passaram a concentrar poder. O livro apresenta uma crítica ao autoritarismo, à corrupção e às desigualdades sociais.
O audiobook têm 3 horas e 49 minutos de duração e conta com a participação de Guilherme Conradi, Bruno Linhares, Tiago Torres e Stephany Custodi, entre outros narradores.
A revolução dos bichos
Verdadeiro clássico moderno, concebido por um dos mais influentes escritores do século XX, A revolução dos bichos é uma fábula sobre o poder. Narra a insurreição dos animais de uma granja contra seus donos. Progressivamente, porém, a revolução degenera numa tirania ainda mais opressiva que a dos humanos.
Escrito por Dale Carnegie, o livro reúne princípios para desenvolver relacionamentos mais positivos e melhorar a comunicação com outras pessoas. Utilizando exemplos e situações práticas, Dale Carnegie aborda temas como empatia, escuta, liderança e resolução de conflitos. A obra pontua como pequenas mudanças no comportamento podem fazer a diferença na vida pessoal e profissional.
O título possui 9 horas e 8 minutos de duração, com narração de Guilherme Maciel.
Como fazer amigos e influenciar pessoas
Um dos maiores clássicos de todos os tempos, Como fazer amigos e influenciar pessoas é considerado a Bíblia dos relacionamentos interpessoais. Com mais de 16 milhões de livros vendidos.
O livro de Daniel Chidiac propõe uma reflexão sobre a maneira de como lidar com pensamentos, emoções e situações que fogem do controle humano. Com orientações voltadas ao autoconhecimento, o autor aborda questões como insegurança, ansiedade diante de acontecimentos e dificuldade de estabelecer limites. A proposta da obra é justamente ajudar o leitor a desenvolver uma postura equilibrada diante de desafios cotidianos.
O audiobook possui 4 horas e 3 minutos de duração e é narrado por Reinaldo Rodrigues.
Não deixe tudo te abalar
Descubra como reagir com mais equilíbrio aos pequenos problemas que estragam seu dia. "Neste livro, você vai aprender não a ignorar suas emoções, e sim a direcionar sua energia.” – Daniel Chidiac
Obra bastante conhecida de George Orwell, “1984” acompanha uma sociedade distópica, dominada pelo Partido e pelo Grande Irmão, que vive sob vigilância constante e não possui liberdade para questionar o governo. Winston Smith trabalha no Ministério da Verdade, cuja função é alterar registros históricos para atender aos interesses do regime. Porém, insatisfeito com essa realidade, ele começa a desafiar o sistema e busca uma maneira de preservar a própria individualidade.
A versão em áudio possui 3 horas e 27 minutos de duração, com narração de Lázaro Ramos, Alice Carvalho, Mateus Solano e outros artistas.
1984
1984 foi responsável pela popularização de muitos termos e conceitos, como Grande Irmão, duplopensar, novidioma, e buraco da memória. O trabalho de Winston, o herói de 1984, é reescrever artigos de jornais do passado, de modo que o registro histórico sempre apoie a ideologia do Partido.
O livro de Rebecca Yarros apresenta Violet Sorrengail, mulher que passava a vida se preparando para uma carreira entre os escribas, mas recebe uma ordem para ingressar no Instituto Militar de Basgiath, onde jovens treinavam para se tornar cavaleiros de dragões. A literatura se aprofunda em um ambiente marcado por competição e rivalidade, forçando Violet a provar a capacidade de sobreviver, mesmo enfrentando desafios físicos e emocionais.
O audiobook possui 24 horas e 33 minutos de duração, com narração de Caio Passos e Dri Chiovatto.
Quarta Asa
Um dragão sem seu cavaleiro é uma tragédia. Um cavaleiro sem seu dragão é um homem morto. Em Quarta Asa, best-seller #1 do The New York Times, uma jovem precisa sobreviver ao treinamento em uma escola de elite para poderosos cavaleiros de dragões, onde a única regra é se formar.
Uma das maiores sagas da história da literatura e escrito por J.K. Rowling, o livro acompanha a vida de Harry Potter. Criado pelos tios, Harry leva uma vida comum até descobrir, aos 11 anos, que é um bruxo e foi aceito na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Na escola, o protagonista conhece novos amigos, aprende sobre o universo mágico e começa a descobrir detalhes sobre a morte de seus pais. Ao lado de Rony e Hermione, Harry se envolve em uma aventura que guarda mistérios sobre uma poderosa pedra e sobre o próprio passado.
O título possui 8 horas e 50 minutos de duração e é narrado pelo ator Ícaro Silva.
Harry Potter e a Pedra Filosofal
Quando virou o envelope, com a mão trêmula, Harry viu um lacre de cera púrpura com um brasão; um leão, uma águia, um texugo e uma cobra circulando uma grande letra "H".
Escrito por Michel Alcoforado, a obra gira em torno do antropólogo Michel Alcoforado, responsável por investigar hábitos, comportamentos e códigos sociais que fazem parte do universo das elites brasileiras. A partir de pesquisas e experiências de campo, o autor apresenta situações do cotidiano de pessoas muito ricas e analisa como o dinheiro influencia nas escolhas, relações, consumo e formas de como enxergar o mundo. O objetivo da obra é justamente causar reflexão sobre as diferenças sociais e os mecanismos que ajudam a manter determinados privilégios.
O audiobook possui 6 horas e 7 minutos de duração e conta com a narração do próprio autor, o antropólogo Michel Alcoforado.
Coisa de rico: A vida dos Endinheirados Brasileiros
Capaz de traduzir um vasto repertório antropológico numa descrição analítica e cheia de humor, o autor traz para este livro a experiência acumulada de anos atuando como "antropólogo do luxo". Durante a pesquisa, ficou claro que, a partir de um certo patamar, aos ricos não interessa mais o tamanho da conta bancária, mas os códigos que precisam dominar para fazer parte das altas rodas.
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