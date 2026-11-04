A ideia de ouvir um livro ao invés de lê-lo acompanha a evolução tecnológica das gravações de som. E isso vem desde muito tempo. Em 1878, o inventor Thomas Edison já imaginava que o fonógrafo, aparelho criado para registrar e reproduzir sons, poderia ser utilizado para gravar livros e permitir que pessoas com deficiência visual tivessem acesso à literatura.





Mais de 50 anos depois, essa possibilidade passou a ser considerada. Na década de 1930, a American Foundation for the Blind, em parceria com a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, desenvolveu o projeto Talking Books (livros falados), com gravações destinadas, principalmente, a pessoas com deficiência visual. Os primeiros testes, realizados em 1932, incluíram trechos da autobiografia de Helen Keller e o poema “O Corvo”, de Edgar Allan Poe. Em 1934, as gravações já reuniam obras literárias, peças de Shakespeare e textos históricos.





Com o passar dos anos, os livros falados deixaram de ser uma alternativa voltada à acessibilidade e passaram a conquistar outros públicos. A chegada das fitas cassete, nos anos 1970, facilitou a distribuição das obras, enquanto a digitalização e, posteriormente, os aplicativos celulares tornaram a experiência ainda mais acessível.





Hoje, os audiobooks permitem o público a acompanhar histórias durante atividades cotidianas, como dirigir, treinar, caminhar ou realizar tarefas domésticas.