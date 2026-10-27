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Leonel Ximenes

A eterna Garota de Ipanema lança seu primeiro livro no ES

Aos 83 anos, musa da bossa-nova estreia na literatura com uma obra em homenagem aos seus quatro netos

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 14:00

Públicado em 

27 out 2026 às 14:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Helô Pinheiro e o “A Vovó de Ipanema”, livro que traz histórias vividas à beira-mar
Helô Pinheiro e o “A Vovó de Ipanema”, livro que traz histórias vividas à beira-mar Clayton Felizardo

Vitória vai receber novamente Helô Pinheiro, de 83 anos, a eterna Garota de Ipanema. Depois do sucesso do evento “Mulheres Além do Tempo”, realizado em maio deste ano na Capital, a musa que inspirou a canção mais famosa da música brasileira retorna para uma noite especial: o lançamento de “Vovó de Ipanema”, seu primeiro livro infantil, publicado pela Editora Glida.


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O evento será realizado nesta quarta-feira (28), às 18h, na Livraria Leitura do Shopping Vitória, com contação de histórias e sessão de autógrafos. Uma oportunidade para o público conhecer de perto a mulher que inspirou Tom Jobim e Vinicius de Moraes para a canção "Garota de Ipanema", que projetou a bossa-nova internacionalmente. 


A obra nasceu de um sonho pessoal e de um ano de escrita. Quatro netas da Helô – Bruna, Lolle, Rafaella e Manuella – tornaram-se personagens da narrativa, inspiradas em histórias vividas à beira-mar. “Realizar um sonho é sempre um presente de Deus. Esse sonho incluiu homenagear minhas netas em uma história de conscientização do meio ambiente, onde elas são as protagonistas”, declarou Helô Pinheiro.

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Com 48 páginas e ilustrações da artista recifense Bárbara Barbosa da Silva, o livro (R$ 64,90) acompanha uma avó e suas quatro netas em um dia na praia, quando a brincadeira conduz à história de Sofia, uma princesa sereia diante de uma ameaça ao reino marinho.


 A trama aborda com delicadeza temas como preservação dos oceanos, descarte de resíduos e proteção dos animais marinhos, unindo fantasia, memória afetiva e educação ambiental em uma só aventura. 


O projeto também realiza um desejo da mãe de Helô, Eneida, que sempre reconheceu nela a habilidade de criar narrativas, desenvolvida ainda no período em que trabalhou como professora primária. Helô conta que manteve o livro em segredo até a conclusão e reuniu a família para revelar que as netas haviam se tornado personagens da história.

SERVIÇO

Lançamento do livro “Vovó de Ipanema” e sessão de autógrafos com Helô Pinheiro

  • Data: Quarta-feira, 28 de outubro de 2026

  • Horário: 18h

  • Local: Livraria Leitura do Shopping Vitória

  • ValorR$ 64,90


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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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