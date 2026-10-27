A eterna Garota de Ipanema lança seu primeiro livro no ES

Vitória vai receber novamente Helô Pinheiro, de 83 anos, a eterna Garota de Ipanema. Depois do sucesso do evento “Mulheres Além do Tempo”, realizado em maio deste ano na Capital, a musa que inspirou a canção mais famosa da música brasileira retorna para uma noite especial: o lançamento de “Vovó de Ipanema”, seu primeiro livro infantil, publicado pela Editora Glida.
Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link
O evento será realizado nesta quarta-feira (28), às 18h, na Livraria Leitura do Shopping Vitória, com contação de histórias e sessão de autógrafos. Uma oportunidade para o público conhecer de perto a mulher que inspirou Tom Jobim e Vinicius de Moraes para a canção "Garota de Ipanema", que projetou a bossa-nova internacionalmente.
A obra nasceu de um sonho pessoal e de um ano de escrita. Quatro netas da Helô – Bruna, Lolle, Rafaella e Manuella – tornaram-se personagens da narrativa, inspiradas em histórias vividas à beira-mar. “Realizar um sonho é sempre um presente de Deus. Esse sonho incluiu homenagear minhas netas em uma história de conscientização do meio ambiente, onde elas são as protagonistas”, declarou Helô Pinheiro.
Com 48 páginas e ilustrações da artista recifense Bárbara Barbosa da Silva, o livro (R$ 64,90) acompanha uma avó e suas quatro netas em um dia na praia, quando a brincadeira conduz à história de Sofia, uma princesa sereia diante de uma ameaça ao reino marinho.
A trama aborda com delicadeza temas como preservação dos oceanos, descarte de resíduos e proteção dos animais marinhos, unindo fantasia, memória afetiva e educação ambiental em uma só aventura.
O projeto também realiza um desejo da mãe de Helô, Eneida, que sempre reconheceu nela a habilidade de criar narrativas, desenvolvida ainda no período em que trabalhou como professora primária. Helô conta que manteve o livro em segredo até a conclusão e reuniu a família para revelar que as netas haviam se tornado personagens da história.
Lançamento do livro “Vovó de Ipanema” e sessão de autógrafos com Helô Pinheiro
Data: Quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Horário: 18h
Local: Livraria Leitura do Shopping Vitória
Valor: R$ 64,90
LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES