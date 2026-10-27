A eterna Garota de Ipanema lança seu primeiro livro no ES

Vitória vai receber novamente Helô Pinheiro, de 83 anos, a eterna Garota de Ipanema. Depois do sucesso do evento “Mulheres Além do Tempo”, realizado em maio deste ano na Capital, a musa que inspirou a canção mais famosa da música brasileira retorna para uma noite especial: o lançamento de “Vovó de Ipanema”, seu primeiro livro infantil, publicado pela Editora Glida.





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O evento será realizado nesta quarta-feira (28), às 18h, na Livraria Leitura do Shopping Vitória, com contação de histórias e sessão de autógrafos. Uma oportunidade para o público conhecer de perto a mulher que inspirou Tom Jobim e Vinicius de Moraes para a canção "Garota de Ipanema", que projetou a bossa-nova internacionalmente.





A obra nasceu de um sonho pessoal e de um ano de escrita. Quatro netas da Helô – Bruna, Lolle, Rafaella e Manuella – tornaram-se personagens da narrativa, inspiradas em histórias vividas à beira-mar. “Realizar um sonho é sempre um presente de Deus. Esse sonho incluiu homenagear minhas netas em uma história de conscientização do meio ambiente, onde elas são as protagonistas”, declarou Helô Pinheiro.