Capixaba brilha em Mundial de surfe e garante vaga nos jogos Pan-Americanos

Morador da Serra, Alexandre começou a surfar em 2004, aos oito anos, em um projeto social na Praia de Solemar, em Jacaraípe. Ainda criança começou a disputar seus primeiros campeonatos. Inicialmente, competia no surfe de 'pranchinha,' mas migrou para o longboard aos 17 anos, modalidade conhecida pelas pranchas maiores e por manobras como caminhar sobre a prancha.





"O longboard é bem especial, né? É a essência do surfe, por ser mais calmo, um surfe mais tranquilo, onde você literalmente está com mais chance de relaxar, se divertir e ter menos disputa na água com as pessoas também", explicou o surfista.





Ao longo da carreira, o capixaba conquistou três títulos estaduais, foi campeão brasileiro amador e profissional e terminou duas vezes como vice-campeão brasileiro. Em 2024, venceu o Circuito Sul-Americano de Longboard da World Surf League (WSL), resultado que o levou ao grupo dos 24 melhores surfistas do mundo na modalidade.