Capixaba brilha em Mundial de surfe e garante vaga nos jogos Pan-Americanos

O surfista capixaba Alexandre Escobar garantiu vaga nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2027. Representante da Seleção Brasileira de Longboard, o atleta foi o brasileiro mais bem colocado no Mundial da modalidade, o Surf City El Salvador ISA World Longboard Championship, disputado entre os dias 16 e 22 de outubro, em El Salvador.
Morador da Serra, Alexandre começou a surfar em 2004, aos oito anos, em um projeto social na Praia de Solemar, em Jacaraípe. Ainda criança começou a disputar seus primeiros campeonatos. Inicialmente, competia no surfe de 'pranchinha,' mas migrou para o longboard aos 17 anos, modalidade conhecida pelas pranchas maiores e por manobras como caminhar sobre a prancha.
"O longboard é bem especial, né? É a essência do surfe, por ser mais calmo, um surfe mais tranquilo, onde você literalmente está com mais chance de relaxar, se divertir e ter menos disputa na água com as pessoas também", explicou o surfista.
Ao longo da carreira, o capixaba conquistou três títulos estaduais, foi campeão brasileiro amador e profissional e terminou duas vezes como vice-campeão brasileiro. Em 2024, venceu o Circuito Sul-Americano de Longboard da World Surf League (WSL), resultado que o levou ao grupo dos 24 melhores surfistas do mundo na modalidade.
O Espírito Santo também tem ampliado a presença no calendário de competições de surfe. Em 2024, Vila Velha recebeu uma etapa do Dream Tour, principal circuito brasileiro organizado pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf). Já em 2025 e 2026, Guarapari sediou etapas do Qualifying Series da WSL. O estado também tem tradição em eventos como o Wahine, voltado ao bodyboarding feminino.
Além de competir, Escobar também dá aulas e incentiva os alunos a praticarem o surfe, Para ele, o crescimento do esporte no Estado pode abrir novas oportunidades para atletas locais e colocar ainda mais as ondas capixabas em evidência.
"A gente tem grandes nomes aqui no Estado de todas as modalidades de surfe, que são falados e comentados pelo Brasil. E agora as ondas grandes vêm aparecendo, campeonatos, diversos eventos grandes vindo para cá. Estou sonhando com longboard chegando cada vez mais perto aqui também, quero muito que tenha um evento aqui da WSL. É muito gratificante", concluiu o atleta.