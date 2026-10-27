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Cultura

Dia Nacional do Livro: 12 obras para celebrar novos autores brasileiros

Conheça escritores que ampliam o repertório dos leitores com histórias originais e instigantes
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 18:53

Entre reflexões sobre a vida e universos fantásticos, a seleção reúne histórias que exploram diferentes temas e perspectivas (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Entre reflexões sobre a vida e universos fantásticos, a seleção reúne histórias que exploram diferentes temas e perspectivas Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Escritores transformam experiências em narrativas para preservar memórias e ampliar as possibilidades de compreensão das diferentes épocas, sociedades e modos de vida. No Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro, é importante destacar as novas histórias que enriquecem a cultura brasileira.

Há obras que exploram universos fantásticos, dilemas contemporâneos, descobertas e recomeços. Cada publicação contribui para renovar o cenário literário, aumentando o repertório de leitores de diferentes idades e interesses.

Valorizar os escritores brasileiros é reconhecer a força da produção nacional. Pensando nisso, que tal descobrir uma nova leitura?

1. Falo, logo existo!

&#8220;Falo, logo existo!&#8221; aborda a crise do diálogo contemporâneo e propõe uma reflexão sobre a comunicação em tempos de polarização e bolhas virtuais (Imagem: Reprodução digital | LC Books Editora)
“Falo, logo existo!” aborda a crise do diálogo contemporâneo e propõe uma reflexão sobre a comunicação em tempos de polarização e bolhas virtuais Crédito: Imagem: Reprodução digital | LC Books Editora

O consultor de investimentos e estrategista político Luciano Claudino mostra a crise do diálogo contemporâneo: do feed à mesa de jantar. Este lançamento da LC Books Editora percorre a história da comunicação, de Sócrates aos algoritmos, para propor o resgate do debate consciente em tempos de polarização e bolhas virtuais.

2. Bastidores da ciência

&#8220;Bastidores da ciência&#8221; revela histórias por trás de grandes descobertas científicas e mostra como medicamentos, tecnologias e conflitos influenciaram o trabalho dos pesquisadores (Imagem: Reprodução digital | Editora ICH)
“Bastidores da ciência” revela histórias por trás de grandes descobertas científicas e mostra como medicamentos, tecnologias e conflitos influenciaram o trabalho dos pesquisadores (Imagem: Reprodução digital | Editora ICH) Crédito:

A publicação da Editora ICH reúne as histórias por trás de grandes descobertas científicas. Na obra, o microbiologista Leandro Lobo investiga desde o desenvolvimento de medicamentos e tecnologias presentes no cotidiano até o impacto das guerras, que impuseram urgência e exigiram um esforço coletivo inédito dos cientistas.

3. Anime-se!³ – Animês

&#8220;Anime-se!³ &#8211; Animês&#8221; apresenta a história e os aspectos artísticos dos animes, reunindo mais de 200 resenhas de produções que marcaram gerações (Imagem: Reprodução digital | LC Books)
“Anime-se!³ – Animês” apresenta a história e os aspectos artísticos dos animes, reunindo mais de 200 resenhas de produções que marcaram gerações Crédito: Imagem: Reprodução digital | LC Books

Escrita por Roger Armstrong, com coautoria do roteirista e arte-educador Wlady Pereira, a enciclopédia aprofunda os principais aspectos teóricos, estéticos e artísticos dos animes que conquistaram a TV e transformaram a cultura brasileira. A obra percorre desde 1960 até a contemporaneidade, com mais de 200 resenhas que analisam sucessos que marcaram a infância de muitos adultos, como “Dragon Ball” e “Pokémon”.

4. Pedagogia da relação

&#8220;Pedagogia da relação&#8221; explora práticas pedagógicas, formação de professores e experiências que contribuem para a reflexão sobre o ensino e a aprendizagem (Imagem: Reprodução digital | Cortez Editora)
“Pedagogia da relação” explora práticas pedagógicas, formação de professores e experiências que contribuem para a reflexão sobre o ensino e a aprendizagem (Imagem: Reprodução digital | Cortez Editora) Crédito:

A obra da Cortez Editora traz as experiências compartilhadas com grupos de estudos da autora Fátima Freire e organizadoras. Concentra-se na Pedagogia da Relação: sua conceituação, práticas pedagógicas, processo de formação de professores, no ato de planejar as aulas, de avaliar e nas posturas pedagógicas dos educadores(as).

5. Democracia híbrida e sistema eleitoral no Brasil

&#8220;Democracia híbrida e sistema eleitoral no Brasil&#8221; analisa como as tecnologias digitais influenciam o debate público, a formação de opinião e o exercício da cidadania (Imagem: Reprodução digital | Tirant lo Blanch)
“Democracia híbrida e sistema eleitoral no Brasil” analisa como as tecnologias digitais influenciam o debate público, a formação de opinião e o exercício da cidadania (Imagem: Reprodução digital | Tirant lo Blanch) Crédito:

O advogado Bento José Lima Neto apresenta uma reflexão sobre a evolução do debate público e das dinâmicas eleitorais na era da informação. A obra analisa a interseção entre o ambiente digital e o processo democrático, examinando como as novas tecnologias e plataformas digitais influenciam a formação de opinião, o ecossistema político contemporâneo e o exercício da cidadania no Brasil.

6. Exílio templário

&#8220;Exílio templário&#8221; mistura história, simbolismo maçônico e ficção científica em uma narrativa que conecta os Templários, a Maçonaria e viagens futuristas a Marte (Imagem: Reprodução digital | Scortecci Editora)
“Exílio templário” mistura história, simbolismo maçônico e ficção científica em uma narrativa que conecta os Templários, a Maçonaria e viagens futuristas a Marte (Imagem: Reprodução digital | Scortecci Editora) Crédito:

O escritor e Mestre Maçom Wildon Lopes explora a conexão entre história, simbolismo maçônico e ficção científica. A obra promove um encontro imaginário entre figuras históricas ligadas aos Templários e à Maçonaria, em Londres, no século XVIII, para uma sociedade futurista em que humanos e robôs viajam a Marte.

7. 60 dias para mudar

&#8220;60 dias para mudar&#8221; propõe reflexões sobre fé, autocuidado e a importância de respeitar os próprios limites diante dos desafios da vida (Imagem: Reprodução digital | Editora UICLAP)
“60 dias para mudar” propõe reflexões sobre fé, autocuidado e a importância de respeitar os próprios limites diante dos desafios da vida Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora UICLAP

Você cuida de si com a mesma atenção que dedica aos outros? Em “60 dias para mudar”, frei Maurício Solfa parte do diário que escreveu quando precisou parar para mostrar que descansar, aceitar ajuda e reconhecer os próprios limites também são gestos de fé. Com linguagem acolhedora, convida o leitor a desacelerar, se escutar e nunca se abandonar.

8. Operação colares

&#8220;Operação colares&#8221; combina suspense e ficção especulativa em uma investigação sobre desaparecimentos, segredos familiares e fenômenos inexplicáveis na Amazônia (Imagem: Reprodução digital | Plataforma21)
“Operação colares” combina suspense e ficção especulativa em uma investigação sobre desaparecimentos, segredos familiares e fenômenos inexplicáveis na Amazônia (Imagem: Reprodução digital | Plataforma21) Crédito:

Em 1977, luzes no céu do Pará deram origem a uma das investigações ufológicas mais conhecidas do Brasil. Décadas depois, Laila Rosário retorna à ilha e investiga o desaparecimento do avô, cercado por segredos familiares e fenômenos inexplicáveis. Na ficção especulativa de Luana Cruz, publicada pela Plataforma21, mistério e suspense se entrelaçam à memória e ao pertencimento na Amazônia.

9. Impacto

&#8220;Impacto&#8221; entrelaça histórias de diferentes gerações em uma narrativa com segredos, premonições e elementos de realismo mágico ambientada em Brasília (Imagem: Reprodução digital | Editora Urutau)
“Impacto” entrelaça histórias de diferentes gerações em uma narrativa com segredos, premonições e elementos de realismo mágico ambientada em Brasília (Imagem: Reprodução digital | Editora Urutau) Crédito:

A partir de uma decisão tomada na infância, histórias de diferentes personagens e gerações se entrelaçam em uma narrativa marcada por segredos, premonições e consequências que atravessam o tempo. Com elementos de realismo mágico e drama familiar, Maria Carla de Avelar Pacheco transforma Brasília em parte importante da trama, conectando as mudanças da capital federal às trajetórias de seus personagens.

10. Flor azul e outros contos

&#8220;Flor azul e outros contos&#8221; aborda conflitos cotidianos, como machismo, inseguranças masculinas e instabilidade socioeconômica, por meio de diferentes personagens (Imagem: Reprodução digital | Ilíada Editorial)
“Flor azul e outros contos” aborda conflitos cotidianos, como machismo, inseguranças masculinas e instabilidade socioeconômica, por meio de diferentes personagens (Imagem: Reprodução digital | Ilíada Editorial) Crédito:

Neste livro, a psiquiatra, psicoterapeuta junguiana e escritora Fabiola Luz lança um olhar para os confrontos presentes no cotidiano. Com histórias que atravessam o machismo, as inseguranças masculinas e os medos acerca da instabilidade socioeconômica, a autora narra as jornadas de personagens que precisam lidar com problemas comuns, mas estranhos aos protagonistas.

11. Desordem

&#8220;Desordem&#8221; reúne 50 contos sobre contradições humanas, explorando temas como violência, fé, poder, justiça e solidão (Imagem: Reprodução digital | Literíssima Editora)
“Desordem” reúne 50 contos sobre contradições humanas, explorando temas como violência, fé, poder, justiça e solidão Crédito: Imagem: Reprodução digital | Literíssima Editora

A coletânea de 50 contos de Henrique German explora as contradições e fragilidades humanas em histórias sobre violência, fé, poder, justiça e solidão. Combinando densidade literária e reflexão crítica, o autor, também procurador de Justiça aposentado, expõe conflitos morais sem deixar de reconhecer os gestos de humanidade que persistem em meio às sombras.

12. Enquanto houver um próximo passo

&#8220;Enquanto houver um próximo passo&#8221; narra uma trajetória marcada por perdas, desafios profissionais e recomeços, com reflexões sobre fé, família e propósito (Imagem: Reprodução digital | Clube de Autores)
“Enquanto houver um próximo passo” narra uma trajetória marcada por perdas, desafios profissionais e recomeços, com reflexões sobre fé, família e propósito (Imagem: Reprodução digital | Clube de Autores) Crédito:

Entre perdas familiares, desafios empresariais e recomeços, Francisco Vieira narra uma trajetória que vai da história do Bamerindus à construção de novos caminhos profissionais e pessoais. Ao revisitar decisões difíceis, fracassos nos negócios e a descoberta de novos propósitos, o autor propõe reflexões sobre fé, família e a capacidade de encontrar sentido diante das adversidades.

Por Ana Paula Gonçalves

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