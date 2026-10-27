Dia Nacional do Livro: 12 obras para celebrar novos autores brasileiros

Você cuida de si com a mesma atenção que dedica aos outros? Em “60 dias para mudar”, frei Maurício Solfa parte do diário que escreveu quando precisou parar para mostrar que descansar, aceitar ajuda e reconhecer os próprios limites também são gestos de fé. Com linguagem acolhedora, convida o leitor a desacelerar, se escutar e nunca se abandonar.