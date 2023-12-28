Veja dicas de leitura essenciais para o Ano Novo

E mais um ano termina e outro nasce. Como estão as expectativas para 2024? Esse é o momento de fazer um grande balanço do que foi positivo ou negativo neste último ano e por no papel aquilo que gostaríamos de mudar e/ou atingir nesse novo ciclo que se abre a nossa frente.
As famosas resoluções de ano novo, no entanto, tem uma origem interessante. Estima-se que os povos da Babilonia, região do atual Iraque, foram os primeiros a introduzir promessas no começo de um novo ano. Em um festival religioso chamado Akitu, que fazia a marcação da virada, com duração de cerca de doze dias, os babilônios reafirmavam sua lealdade ao soberano ou coroavam um novo regente, além de fazer promessas aos deuses para saldar débitos, com a crença de que se a palavra fosse mantida teriam o favorecimento dos seres divinos no novo ciclo.
Adaptadas ao longo dos tempos, culturas e religiões, as metas e tradições de ano novo, se tornaram prática comum por aqui, e as mais famosas se relacionam a organização financeira, os melhores hábitos de saúde, o investimento na educação e o tempo de qualidade com a família, e para ajudar na conquista desses objetivos, além de entrar no melhor espirito da virada, deixamos algumas dicas de leituras para você:
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O pequeno ano-novo, Ellen Robena Field - Skeelo
O pequeno Maurice conhece um garotinho que se chama Ano-Novo, e juntos saem em uma noite fria para distribuir bençãos a todos da redondeza. CLIQUE AQUI
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Dinheiro: Modo de usar, Flávio Lemos - Benvirá
O termo finanças pessoais refere-se à maneira como você administra seu dinheiro e, consequentemente, ao modo como você planeja seu futuro. Porque todas as suas decisões e atividades financeiras de hoje afetam suas finanças no futuro, certo? Então, que tal trocar suas despesas "inchadas" por um orçamento enxuto e converter sua entediante conta bancária em uma carteira diversificada de investimentos? É assim que se chega lá! É inegável que você pode gerenciar seu dinheiro sozinho, sem nenhuma ajuda. Mas também é inegável que existe uma maneira mais eficiente de planejar suas finanças, e é isso que será ensinado neste livro. Sem falsas promessas ou esquemas mirabolantes, o professor Flávio Lemos mostra como avaliar sua capacidade financeira, economizar, planejar sua aposentadoria, comprar um imóvel, fazer investimentos em qualquer ambiente econômico, proteger seu patrimônio e até mesmo manter seu casamento saudável. Ao mergulhar neste prático guia de finanças pessoais "um dos mais completos do mercado", você sem dúvida se sentirá desafiado a transformar sua vida e ser bem-sucedido! CLIQUE AQUI
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Sua vida em movimento, Marcio Atalla - Paralela
Levar uma vida mais saudável fazendo poucas alterações na rotina é o sonho de todo mundo hoje em dia. E é exatamente essa a proposta do educador físico Marcio Atalla neste pequeno manual da saúde e do bem-estar, indispensável para qualquer um que quer mudar seu estilo de vida, mas sempre dá uma desculpa para não começar. Em Sua vida em movimento, Atalla apresenta alternativas para que homens, mulheres, crianças e idosos cuidem da saúde sem desculpas. Por meio de casos reais de alunos, ele dá dicas de como se alimentar bem, incluir o movimento no cotidiano e associar o lazer à atividade física, transformando completamente a atitude em relação ao corpo. Em um nível mais avançado, também ensina a traçar metas pessoais e a organizar e pôr em prática um programa de exercícios. ACESSE AQUI
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Todo mundo na cozinha – Receitas para crianças e de família, Carol Fiorentino - Globo Estilo
Em Todo mundo na cozinha, Carol Fiorentino apresenta receitas que resgatou e criou e boa parte delas pode ser feita por crianças sozinhas. São receitas que não vão ao fogo, que não precisam de facas afiadas nem de batedeiras... Receitas simples, lindas e saborosas. Carol também reuniu receitas que marcaram sua infância e que podem ser realizadas pelos pais com o auxílio dos pequenos ou dos pequenos com o auxílio dos pais. Todo mundo na cozinha é uma celebração aos sabores e à alegria de se estar em família, com receitas divertidas, simples e que todo mundo pode preparar! LEIA AQUI
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Como se vestir para voltar ao escritório, Rafaela Garcia - Skeelo
Como se vestir para voltar ao escritório? Essa é uma pergunta frequente por aqui. Desde sempre, o #looktrabalho é uma das maiores questões de quem busca um serviço de consultoria de estilo. Todo mundo quer levar a sua identidade e tornar o vestir a sua cara, sem precisar se fantasiar durante cinco dias da semana e só se sentir você nos outros dois. A gente se sente muito mais segura e confortável quando se veste de si mesma! Isso é se vestir bem, fazer das roupas a sua expressão! ACESSE AQUI