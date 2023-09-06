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Audiobook narra 130 anos da história do Brasil

A narração, que é lançamento desse mês de setembro, é feita pelos próprios autores e para tornar a experiência auditiva ainda mais cativante

Públicado em 

06 set 2023 às 18:08
Clube A Gazeta

Colunista

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AudioBook disponível no Skeelo. Crédito: (Divulgação).
Uma obra que encanta pela sua sagacidade e intriga com seu bom-humor, Essa República vale uma nota chega aos ouvidos dos leitores através do audiobook dos renomados jornalistas e comentaristas Daniel Sousa e Octavio Guedes.
A narração, que é lançamento desse mês de setembro, é feita pelos próprios autores e para tornar a experiência auditiva ainda mais cativante e dinâmica, conta com a participação especial da também jornalista Maria Beltrão.
Resultado de uma coprodução da editora Máquina de Livros com o Skeelo, o livro foi cuidadosamente adaptado para o áudio, trazendo o tom das páginas para os fones. A história que antes era narrada por um impagável colunista de jornal agora ganha vida pela voz de um irônico radialista que vivenciou 130 anos da política brasileira e que, para entender o Brasil, recebe ajuda de uma vidente que pode adiantar um pouco do que está por vir.
Além disso, foram incorporados efeitos sonoros que evocam a atmosfera dos programas de rádio clássicos, o que contribui para a imersão nessa jornada pelos eventos políticos do país e que enriquece ainda mais o conteúdo original. O leitor-ouvinte ainda tem acesso a um conteúdo complementar, que ilustra muitos dos acontecimentos citados pelos narradores.
Essa República vale uma nota: Histórias do Brasil na visão de um impagável radialista é uma leitura para todos que querem aprender mais sobre a história do Brasil sem monotonia e traz fatos da política brasileira narrados por um personagem fictício, conseguindo, dessa forma, equilibrar humor e informação, com um pouco de desespero e esperança.
Assinantes de A Gazeta têm acesso ao aplicativo Skeelo, que oferece um livro digital por mês, sem nenhum custo benefício, para você aprimorar a sua leitura.

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