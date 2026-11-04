Planetas retrógrados: por que o segundo semestre pode parecer mais intenso na astrologia?

Você já teve a sensação de que a vida exige mais de nós no segundo semestre? Assuntos mal resolvidos voltam à tona, relacionamentos passam por dificuldades, projetos atrasam e o cansaço emocional parece aumentar. Embora nem tudo possa ser explicado pela Astrologia, existe um movimento planetário que ajuda a compreender por que essa época do ano costuma ser associada a períodos de revisão e transformação: os planetas retrógrados.