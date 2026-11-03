Tico Santa Cruz visita família afetiva no ES e compartilha reencontro nas redes sociais

Entre as pessoas mencionadas está Wagner Alexandrino, conhecido como Wawa Black, amigo de infância do músico. Embora não tenham parentesco de sangue, os dois construíram uma relação de amizade que atravessou os anos e se tornou um dos principais vínculos afetivos de Tico com o Espírito Santo.





Foi Wagner quem ensinou o cantor a tocar violão, uma lembrança importante na trajetória musical de Tico. A amizade também teria inspirado músicas do repertório do artista.





Wagner se mudou para o Espírito Santo, onde construiu sua vida profissional. Ele atua no sistema penitenciário e também trabalha como instrutor de tiro.





Na legenda, Tico também fez questão de agradecer aos pais de criação, Álvaro e Joselita Alexandrino, além da irmã Jana Alexandrina e do irmão Wagner, sua esposa e filhas. “Sempre digo que sem essas pessoas no meu caminho, certamente não seria quem me tornei!”, declarou.





O reencontro aconteceu durante a passagem do Detonautas pelo Estado para uma apresentação no festival Somos Rock, em Vila Velha. A publicação recebeu comentários de fãs e capixabas, que celebraram a relação do cantor com o Estado.