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Tico Santa Cruz visita família afetiva no ES e compartilha reencontro nas redes sociais

Cantor esteve no Estado para show do Detonautas e aproveitou a passagem para reencontrar o amigo de infância que o ensinou a tocar violão, a quem chama de "irmão"
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 11:20

Tico Santa Cruz visita família afetiva no ES e compartilha reencontro nas redes
Tico Santa Cruz visita família afetiva no ES e compartilha reencontro nas redes Reprodução Instagram @ticostacruz

A passagem de Tico Santa Cruz pelo Espírito Santo no último fim de semana teve um encontro especial fora dos palcos. O vocalista do Detonautas aproveitou a viagem para rever pessoas que considera parte fundamental de sua história e compartilhou o momento com os seguidores nas redes sociais.


Na publicação, o cantor aparece ao lado da família de coração no Estado. “Todas as vezes que vou para o Espírito Santo, encontro essa parte fundamental da minha família! E dessa vez conseguimos reunir todo mundo!”, escreveu.

Entre as pessoas mencionadas está Wagner Alexandrino, conhecido como Wawa Black, amigo de infância do músico. Embora não tenham parentesco de sangue, os dois construíram uma relação de amizade que atravessou os anos e se tornou um dos principais vínculos afetivos de Tico com o Espírito Santo.


Foi Wagner quem ensinou o cantor a tocar violão, uma lembrança importante na trajetória musical de Tico. A amizade também teria inspirado músicas do repertório do artista.


Wagner se mudou para o Espírito Santo, onde construiu sua vida profissional. Ele atua no sistema penitenciário e também trabalha como instrutor de tiro.


Na legenda, Tico também fez questão de agradecer aos pais de criação, Álvaro e Joselita Alexandrino, além da irmã Jana Alexandrina e do irmão Wagner, sua esposa e filhas. “Sempre digo que sem essas pessoas no meu caminho, certamente não seria quem me tornei!”, declarou.


O reencontro aconteceu durante a passagem do Detonautas pelo Estado para uma apresentação no festival Somos Rock, em Vila Velha. A publicação recebeu comentários de fãs e capixabas, que celebraram a relação do cantor com o Estado.

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