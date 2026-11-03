Veja como fazer o concurso do Idaf sem pagar nada

A taxa de inscrição do concurso público do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) é de R$ 73,00 para o cargo de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário e de R$ 83,00 para o cargo de fiscal estadual agropecuário.





O candidato que não puder custear a participação no certame poderá solicitar a isenção do valor, conforme a legislação vigente no Estado.