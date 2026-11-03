Veja como fazer o concurso do Idaf sem pagar nada

A taxa de inscrição do concurso público do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) é de R$ 73,00 para o cargo de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário e de R$ 83,00 para o cargo de fiscal estadual agropecuário.
O candidato que não puder custear a participação no certame poderá solicitar a isenção do valor, conforme a legislação vigente no Estado.
Podem solicitar o benefício os candidatos que se enquadrarem nos seguintes perfis:
- Pessoas em situação de hipossuficiência econômica;
- Doadores de medula óssea;
- Prestadores de serviço na Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo;
- Pessoas físicas isentas da Declaração do Imposto de Renda (IRPF);
- Pessoas com deficiência (PCD);
- Doadores de sangue;
- Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
Os interessados devem solicitar o benefício nos dias 6 e 7 de novembro, na página oficial do concurso.
A taxa de inscrição destina-se a custear as despesas de organização e execução do certame, como a contratação da banca organizadora, a aplicação das provas, a confecção de materiais e a remuneração dos profissionais envolvidos.
O concurso do Idaf oferece 14 vagas imediatas para cargos de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 8 mil.
As inscrições poderão ser feitas de 6 de novembro a 6 de dezembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame.
As provas estão agendadas para o dia 24 de janeiro de 2027, preferencialmente no município de Vitória.
Leia Mais Sobre Concurso