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14 vagas

Veja como fazer o concurso do Idaf sem pagar nada

Interessados devem pedir o benefício nos dias 6 e 7 de novembro, no site da inscrição

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 12:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 nov 2026 às 12:18
Sede do Idaf em Vitória
Sede do Idaf em Vitória Divulgação/ Idaf

A taxa de inscrição do concurso público do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) é de R$ 73,00 para o cargo de técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário e de R$ 83,00 para o cargo de fiscal estadual agropecuário.


O candidato que não puder custear a participação no certame poderá solicitar a isenção do valor, conforme a legislação vigente no Estado.

Podem solicitar o benefício os candidatos que se enquadrarem nos seguintes perfis:

  • Pessoas em situação de hipossuficiência econômica;
  • Doadores de medula óssea;
  • Prestadores de serviço na Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo;
  • Pessoas físicas isentas da Declaração do Imposto de Renda (IRPF);
  • Pessoas com deficiência (PCD);
  • Doadores de sangue;
  • Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.


Os interessados devem solicitar o benefício nos dias 6 e 7 de novembro, na página oficial do concurso.

A taxa de inscrição destina-se a custear as despesas de organização e execução do certame, como a contratação da banca organizadora, a aplicação das provas, a confecção de materiais e a remuneração dos profissionais envolvidos.


O concurso do Idaf oferece 14 vagas imediatas para cargos de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 8 mil.

As inscrições poderão ser feitas de 6 de novembro a 6 de dezembro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca responsável pelo certame. 


As provas estão agendadas para o dia 24 de janeiro de 2027, preferencialmente no município de Vitória.

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