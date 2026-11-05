Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria da seleção de Portugal

O atacante Cristiano Ronaldo, de 41 anos, anunciou nesta quinta-feira, o fim do seu ciclo com a camisa da seleção de Portugal. O astro divulgou a despedida em suas redes sociais. Ele disse se sentir orgulhoso por ter sido capitão da equipe nacional e afirmou que vai estar sempre na torcida pelo seu País





A saída acontece meses depois de um desgaste do atleta com o treinador Jorge Jesus. Ele se sentiu desvalorizado no episódio em que ficou aquecendo à beira do campo na partida contra a Noruega e acabou não sendo utilizado. O episódio aconteceu no final de setembro.





"Aos portugueses, chegou o dia de devolver a camisa 7 da seleção de todos nós. Nunca senti como exclusivamente minha, mas durante 23 anos tive o privilégio e a responsabilidade de vestir, de defender e de levar comigo para estádios do mundo inteiro. Hoje chegou o momento de entregar ao futuro. Não foi uma decisão fácil por decisões que não se tomam apenas com a cabeça, se tomam também com o coração", diz parte do depoimento.





O atrito entre técnico e jogador até tentou ser solucionado nos bastidores, mas o desfecho acabou sendo desfavorável com o camisa 7 abandonando a concentração da seleção portuguesa. Maior jogador da história do País, o atleta afirmou dias depois que sua saída se deu pelo fato de Jorge Jesus não cumprir acordos sobre sua participação nos jogos.





O jogador, inclusive, foi suspenso por 30 dias e ainda multado em 255 euros (R$ 1,5 mil) pela Federação Portuguesa de Futebol, pelo abandono.





Em meio a essa saída turbulenta, Cristiano Ronaldo destacou em seu anúncio a forte identificação que sempre teve com a camisa lusitana e também com o povo de seu País.





"Termina uma caminhada que começou em agosto de 2003 e mudou a minha vida para sempre. Quando olho para trás e penso em tudo que vivi pela seleção não vejo apenas jogos, gols, recordes ou troféus. Vejo o que sou hoje. Vejo imigrantes que durante noventa minutos sentiam Portugal um pouco mais perto. Vejo milhões de portugueses que nunca conheci pessoalmente, mas fizeram parte da minha vida. No fim de tudo, futebol é muito mais que um jogo. O futebol são as pessoas."





Por fim, o atacante afirmou que valeu a pena cumprir toda sua trajetória a serviço de Portugal, fez um retrospecto sobre gols, conquistas e recordes e reforçou o desejo de missão cumprida durante a sua trajetória nos campos.





"Acima de tudo nunca deixei de sentir orgulho por representar Portugal. Ao longo desses anos aprendi coisas muito simples. Os gols passam, as taças ficam nos museus, os recordes acabam por ser batidos, mas há algo que o tempo nunca consegue apagar: o lugar que ocupamos no coração das pessoas".





"Se alguma vez fiz vocês felizes, se alguma vez um gol meu fez vocês abraçarem alguém, fez alguma pessoa sentir orgulho do próprio país, então tudo valeu a pena. Porque ser português também é isso", completou Cristiano Ronaldo.