Gatos com orelhas grandes: conheça raças que encantam pela aparência 

O abissínio é considerado uma das raças de gatos mais antigas do mundo. Embora seu nome esteja relacionado à antiga Abissínia, atual Etiópia, sua origem exata ainda é incerta, e a raça foi desenvolvida e aperfeiçoada na Inglaterra. De porte médio, apresenta corpo atlético, musculoso e elegante, com pernas longas, cabeça levemente triangular e orelhas grandes, largas na base e inclinadas para a frente. A pelagem é curta, densa e macia, com fios que apresentam diferentes faixas de cor, criando um efeito visual característico. Quanto à personalidade, é um felino inteligente, ativo, curioso e afetuoso.