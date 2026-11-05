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Gatos com orelhas grandes: conheça raças que encantam pela aparência 

De aparência elegante e traços marcantes, esses animais apresentam particularidades que vão muito além das orelhas e conquistam admiradores
Portal Edicase

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Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 11:53

Algumas raças de gato se destacam pelas orelhas grandes (Imagem: Svyatoslav Balan | Shutterstock)
Algumas raças de gato se destacam pelas orelhas grandes Crédito: Imagem: Svyatoslav Balan | Shutterstock

Existem diversas raças de gatos espalhadas pelo mundo, cada uma com características físicas que as tornam únicas. Enquanto algumas se destacam pelo tamanho, pela coloração ou pelo comprimento da pelagem, outras chamam a atenção por particularidades no formato do corpo. Entre essas diferenças, as orelhas também são um elemento marcante, podendo variar bastante em tamanho, posição e formato conforme a raça. Veja abaixo!

1. Oriental de pelo curto

O oriental de pelo curto possui orelhas muito grandes, largas na base e pontiagudas, que acompanham o formato triangular do rosto (Imagem: Evgeniia Shikhaleeva | Shutterstock)
O oriental de pelo curto possui orelhas muito grandes, largas na base e pontiagudas, que acompanham o formato triangular do rosto Crédito: Imagem: Evgeniia Shikhaleeva | Shutterstock

Originário da Inglaterra, o oriental de pelo curto foi desenvolvido a partir de cruzamentos envolvendo gatos siameses e outras raças . De porte médio, apresenta corpo alongado, musculoso e elegante, com pernas finas, cauda comprida e cabeça triangular. Sua característica mais marcante são as orelhas muito grandes, largas na base e pontiagudas, que acompanham o formato do rosto. Quanto à personalidade, é um gato extremamente sociável, inteligente, curioso e comunicativo.

2. Sphynx

O sphynx apresenta orelhas grandes, abertas e com pontas arredondadas (Imagem: Dmitruj | Shutterstock)
O sphynx apresenta orelhas grandes, abertas e com pontas arredondadas Crédito: Imagem: Dmitruj | Shutterstock

O sphynx surgiu no Canadá, na década de 1960, a partir de uma mutação genética natural relacionada à ausência de pelos. É um gato de porte médio, com corpo musculoso, peito largo, pele enrugada e orelhas grandes, abertas e arredondadas nas pontas. Embora seja conhecido pela aparência sem pelos, pode apresentar uma penugem muito fina sobre a pele. Sua personalidade é afetuosa, brincalhona e bastante apegada aos humanos.

3. Devon rex

O devon rex possui orelhas enormes, posicionadas mais abaixo nas laterais da cabeça (Imagem: Markovets Svetlana | Shutterstock)
O devon rex possui orelhas enormes, posicionadas mais abaixo nas laterais da cabeça Crédito: Imagem: Markovets Svetlana | Shutterstock

Originário da Inglaterra, o devon rex surgiu na década de 1960 e ficou conhecido por sua aparência bastante peculiar. De porte pequeno a médio, apresenta corpo esguio, musculatura firme, rosto curto, olhos grandes e orelhas enormes, posicionadas mais abaixo nas laterais da cabeça. A pelagem é curta, macia e ondulada, resultado de uma mutação genética natural. Esse felino costuma ser ativo, inteligente, carinhoso e muito brincalhão.

4. Cornish rex

O cornish rex tem orelhas grandes, eretas e posicionadas no alto da cabeça (Imagem: DonPomidor | Shutterstock)
O cornish rex tem orelhas grandes, eretas e posicionadas no alto da cabeça Crédito: Imagem: DonPomidor | Shutterstock

O cornish rex teve origem na região da Cornualha, na Inglaterra, durante a década de 1950. É um gato de porte pequeno a médio, com corpo alongado, musculatura definida, pernas compridas e cintura fina. Sua cabeça apresenta formato ovalado, com orelhas grandes, eretas e posicionadas no alto. A pelagem é extremamente curta, fina e ondulada, formando pequenas ondas pelo corpo. Em relação ao comportamento, é um animal energético, curioso e bastante sociável.

5. Abissínio

O abissínio possui orelhas grandes, largas na base e levemente inclinadas para a frente (Imagem: Pandora Pictures | Shutterstock)
O abissínio possui orelhas grandes, largas na base e levemente inclinadas para a frente Crédito: Imagem: Pandora Pictures | Shutterstock

O abissínio é considerado uma das raças de gatos mais antigas do mundo. Embora seu nome esteja relacionado à antiga Abissínia, atual Etiópia, sua origem exata ainda é incerta, e a raça foi desenvolvida e aperfeiçoada na Inglaterra. De porte médio, apresenta corpo atlético, musculoso e elegante, com pernas longas, cabeça levemente triangular e orelhas grandes, largas na base e inclinadas para a frente. A pelagem é curta, densa e macia, com fios que apresentam diferentes faixas de cor, criando um efeito visual característico. Quanto à personalidade, é um felino inteligente, ativo, curioso e afetuoso.

6. Savannah

O savannah tem orelhas muito grandes, eretas e posicionadas no alto da cabeça (Imagem: AJR_photo | Shutterstock)
O savannah tem orelhas muito grandes, eretas e posicionadas no alto da cabeça Crédito: Imagem: AJR_photo | Shutterstock

O savannah surgiu nos Estados Unidos, na década de 1980, a partir do cruzamento entre um gato doméstico e um serval, felino selvagem africano. De porte médio a grande, apresenta corpo alto, alongado e musculoso, pernas compridas, pescoço longo e orelhas muito grandes, eretas e posicionadas no alto da cabeça. Sua pelagem é curta e possui manchas escuras que lembram as de felinos selvagens. Em relação ao comportamento, é um bichano inteligente, curioso, ativo e aventureiro.

7. Siamês

O siamês possui orelhas grandes, largas na base e pontiagudas, que acompanham as linhas do rosto (Imagem: Anna Krivitskaya | Shutterstock)
O siamês possui orelhas grandes, largas na base e pontiagudas, que acompanham as linhas do rosto Crédito: Imagem: Anna Krivitskaya | Shutterstock

Originário da Tailândia, antigo Sião, o siamês é uma das raças felinas mais conhecidas do mundo. De porte médio, apresenta corpo alongado, musculoso e elegante, com pernas finas, cauda comprida e cabeça triangular. Na linhagem moderna, as orelhas são especialmente grandes, largas na base e pontiagudas, acompanhando as linhas do rosto. A pelagem é curta, fina e brilhante, geralmente clara no corpo e mais escura nas extremidades, como rosto, orelhas, patas e cauda. Os olhos azuis também são uma característica marcante. Quanto à personalidade, é um gato sociável, inteligente, carinhoso e bastante comunicativo.

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