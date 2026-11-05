Condenado por roubo é preso com mais de 17 anos de pena a cumprir no ES

Um homem condenado por roubo foi localizado e preso pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (4), na localidade de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ele tinha mais de 17 anos de pena a cumprir. O nome do condenado não foi divulgado.





Segundo a Polícia Militar, a prisão foi realizada por equipes de motopatrulha, com apoio do serviço de inteligência. O homem possuía registros judiciais relacionados ao crime de roubo, incluindo uma pena restante de 17 anos e 6 meses, além de outra condenação de 11 anos e 8 meses. Os crimes que resultaram nas condenações não foram detalhados.





Após a prisão, ele foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.