Homem é encontrado morto com marca de tiro em Linhares

Um homem identificado como Emanuel Dionizio Turibio, de 53 anos, foi encontrado morto com marca de tiro no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (2). De acordo com a perícia da Polícia Científica, a vítima apresentava uma perfuração na região do tórax.
Segundo a Polícia Militar, havia testemunhas no local, mas ninguém soube informar como o crime aconteceu. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde passou por exame de necropsia antes de ser liberado aos familiares.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.