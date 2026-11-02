Motorista morre ao capotar com veículo na zona rural de São Mateus

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Duas crianças, que estavam sozinhas em casa, foram resgatadas pela Polícia Militar (PM) após denúncias de abandono, no domingo (1º), em Linhares. Ao chegarem ao local, os militares ouviram gritos de socorro e choro das vítimas, que têm 1 e 5 anos. Para acolher os pequenos, os policiais precisaram arrombar a porta do imóvel.
Uma mulher de 22 anos, identificada como mãe das crianças, foi detida quando chegava à residência. Conduzida para a Delegacia Regional do município, ela foi presa em flagrante por abandono de incapaz, sendo encaminhada para um presídio. Não há informações sobre o que motivou a suspeita a sair sem levar os filhos.
As autoridades não esclareceram o paradeiro do pai das vítimas, nem se elas têm outros familiares. Até o momento, elas estão amparadas pelo Conselho Tutelar.
Um homem de 59 anos ficou ferido ao ser esfaqueado numa briga de bar, no bairro São Francisco, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O suspeito, de 34 anos, foi levado para a delegacia. O fato aconteceu no início da tarde deste domingo (1º). A motivação do crime não foi divulgada.
Quando chegaram ao local, os militares foram informados sobre onde o suspeito estava. Ele foi encontrado ainda com a faca nas mãos. Como resistiu à detenção, o homem precisou ser contido pelos policiais.
A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/192) e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Após receber atendimento médico, o suspeito foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento.
Atualização
02/11/2026
O corpo do motoboy foi localizado, ainda no domingo, ao lado de outro cadáver. Clique aqui para mais detalhes.
Um grupo fez uma manifestação na Avenida Presidente Castelo Branco, pista lateral da Avenida Mestre Álvaro, na altura de Central Carapina, na Serra, neste domingo (1º). O motivo do protesto, segundo a prefeitura, seria o desaparecimento de um motoboy.
Em imagens enviadas à reportagem de A Gazeta, é possível ver que o grupo incendiou objetos para bloquear a pista (confira acima). Em nota, a Prefeitura da Serra informou que conversou com os manifestantes, que aceitaram permanecer fora da via, garantindo a fluidez do trânsito.
“As equipes estiveram no local, realizaram a sinalização e o controle do tráfego. As forças de segurança também atuaram conjuntamente com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar”, completou a administração municipal.
Ainda não há detalhes sobre como teria ocorrido o desaparecimento do motoboy. A Polícia Civil ressaltou que, em casos de desaparecimento, é essencial realizar o registro por meio de um Boletim de Ocorrência, seja em qualquer delegacia ou utilizando a plataforma da Delegacia Online.
Um motociclista de 20 anos morreu durante um acidente envolvendo um carro na Rodovia Norte Sul, no bairro Eurico Salles, na Serra, na noite do último sábado (31). O nome da vítima não foi divulgado.
Testemunhas contaram à Polícia Militar que o jovem teria perdido o controle da direção ao fazer uma curva em um trecho de declive, atingindo o meio-fio do canteiro central. Com o impacto, ele foi arremessado para a pista de sentido contrário, onde bateu no carro. Ele não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a corporação, foi constatado que o motociclista não tinha carteira de habilitação.
O condutor do carro, de 73 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. Ele foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi ouvido e liberado, uma vez que permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de chuvas intensas para 48 cidades do Espírito Santo, válido para todo este domingo (1º). O aviso indica perigo potencial e prevê acumulado de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de alagamentos é baixo. Confira a lista de municípios afetados:
Uma mulher de 37 anos foi morta a facadas no meio da rua no
bairro Honório Fraga, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã
deste domingo (1º). Segundo a Polícia Militar, o suspeito, companheiro da
vítima, foi detido com o cartão bancário da mulher.
De acordo com a polícia, uma testemunha contou que presenciou
o momento em que o suspeito agarrou a mulher e passou a golpeá-la com uma faca.
Mesmo ferida, a mulher conseguiu correr, mas caiu alguns metros à frente, sendo
novamente atacada pelo companheiro, que fugiu em seguida. Uma câmera de segurança flagrou o ataque (veja acima).
Outra testemunha disse aos policiais que, na noite anterior, o
suspeito havia feito ameaças de morte contra a companheira. A Polícia
Científica foi acionada e, durante as diligências, o suspeito, de 47 anos, foi localizado
e levado à delegacia.
Sobre o caso, a Polícia Civil informou que a ocorrência está
em andamento. O corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de
Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina.
Um veículo Toyota Corolla Cross XRX, que havia sido furtado
no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (31), foi recuperado menos de três horas após o crime ser cometido. O veículo foi encontrado
pela Guarda Civil Municipal estacionado próximo a uma lanchonete, sem as
placas de identificação.
De acordo com informações da corporação, o furto aconteceu
por volta das 21h. Após receber o comunicado por meio da Central de Comunicação,
uma equipe da guarda iniciou buscas e por volta das 23h20 o carro foi encontrado
estacionado na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Shell.
A verificação foi feita após consulta ao número do chassi. O carro estava trancado, sem ocupantes, e as placas foram encontradas no banco de trás. Como não conseguiram contato com o dono, o carro foi removido ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).
Um homem de 40 anos foi encontrado morto na beira de uma
estrada de chão, na localidade de Monte Líbano, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (31). Havia sangue na
região da cabeça e ao lado do rosto da vítima.
A Polícia Militar foi acionada e informou que no local a
guarnição encontrou os pertences da vítima e o carro usado por ela. A perícia
foi acionada, mas a causa da morte não foi informada.
Sobre o caso, a Polícia Civil informou que seguirá
sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à
Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. O corpo da vítima foi encaminhado
para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, no
município.
Informações que possam ajudar a investigação da polícia podem
ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181,
pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/ ou
pelo WhatsApp (27) 99253-8181.
Um homem de 30 anos foi morto a tiros no bairro Solon Borges, em Vitória, na madrugada deste domingo (1º). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que os autores dos disparos estavam em uma moto.
Os militares foram acionados para verificar a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem vida. A perícia foi chamada. O nome do homem e a motivação do crime não foram informados.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para passar por necropsia e, posteriormente, ser liberado aos familiares.
Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.
O tombamento de uma carreta carregada com calçados interditou a BR 101, no quilômetro 402,9, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (1º). Segundo o Centro de Controle Operacional da concessionária Ecovias Capixaba, o acidente ocorreu por volta das 4h51 e o motorista foi socorrido com ferimentos leves.
Recursos da concessionária (ambulância, guincho e veículo de inspeção) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para o acidente. A pista ficou totalmente bloqueada inicialmente. Às 6h34, o tráfego começou a fluir no sistema de "Pare e Siga". e foi totalmente liberado por volta das 7h. A reportagem procurou a PRF para mais informações, mas não houve retorno.