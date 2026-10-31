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Acidente em Viana

Motorista morre e quatro pessoas ficam feridas em colisão na BR 262

Publicado em

31 out 2026 às 19:09

Um motorista de 44 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal entre dois carros na madrugada deste sábado (31), no km 20,8 da BR 262, em Viana, na Grande Vitória.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os levantamentos preliminares apontam que um Toyota Corolla seguia no sentido Viana–Cariacica quando uma Fiat Strada, que trafegava na direção contrária, teria invadido a contramão, provocando a batida.


O condutor da Strada morreu no local. A morte foi constatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar.


No Corolla, ficaram feridos o motorista e três passageiros — um homem e duas mulheres. Os quatro foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a hospitais da região. Não foram informados detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.


A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada à 1h para atender à ocorrência, na zona rural do município. O corpo do motorista foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para passar por necropsia e, posteriormente, ser liberado aos familiares.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
Denúncia

Homem é preso suspeito de ameaçar moradores com espingarda em Apiacá

Publicado em 31/10/2026 às 15:30
Homem é detido suspeito de ameaçar moradores com arma
Homem é detido suspeito de ameaçar moradores com arma Divulgação/PM

Um homem de 52 anos foi preso na tarde de sexta-feira (30) após ameaçar moradores no bairro Oswaldo de Castro Silveira, no município de Apiacá, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que houve uma denúncia sobre o crime durante patrulhamento tático na região.


De acordo com a corporação, a equipe policial foi abordada e informada de que o suspeito estaria ostentando uma arma de fogo e intimidando as pessoas. Com base nos relatos colhidos, os militares foram até a residência apontada para apurar a situação.


No local, durante a abordagem, o homem e a arma  uma espingarda calibre 32 , seis munições, um carregador e um celular foram apreendidos e levados com o suspeito para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Como não pagou a fiança estipulada, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Rodovia do Contorno

Caminhoneiro é dopado, feito refém e tem carga de R$ 519 mil roubada no ES

Publicado em 31/10/2026 às 14:10
Motorista chegou a ficar refém durante roubo de carga em Cariacica
Motorista foi deixado amarrado dentro do próprio veículo Crédito: Ronaldo Rodrigues

Um motorista de carreta foi rendido, amarrado e até obrigado a ingerir medicamentos durante um assalto que começou na Rodovia do Contorno, entre Serra e Cariacica, na noite de sexta-feira (30). Os criminosos levaram a carga de ar-condicionado, avaliada em R$ 519 mil. 


O caminhoneiro contou à Polícia Militar que fez o carregamento na Serra e seguia para Cariacica quando o veículo foi interceptado por dois carros: seis criminosos saíram dos automóveis e renderam a vítima, que foi colocada na parte de trás da carreta, junto com a carga. 


Os suspeitos passaram os equipamentos de ar-condicionado para outro caminhão e fugiram, deixando o motorista amarrado dentro da carroceria do próprio veículo. Ele só conseguiu se soltar e pedir ajuda para a Polícia Militar por volta das 6h deste sábado (31). O caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica e será investigado. 


*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

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Colisão entre carro e carreta mata motorista na BR 101 em Aracruz

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Cidades do ES recebem novo alerta amarelo de chuvas intensas

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Tentativa de homicídio

Homem de 45 anos é agredido na cabeça com uma roda de ferro, em Linhares

Publicado em 31/10/2026 às 13:50

Um homem de 45 anos ficou gravemente ferido após ser atingido na cabeça com uma roda de ferro, na sexta-feira (30), em Linhares, Norte do Espírito Santo. Vítima e agressor seriam usuários de drogas, segundo informações de moradores à Polícia Militar (PM). Eles teriam discutido um pouco antes da agressão.


O caso, classificado como tentativa de homicídio, aconteceu no bairro Araça. Segundo a PM, ao chegar ao local, os militares encontraram o homem caído e com sagramento. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Rio Doce. O suspeito do crime não foi encontrado, mas o objeto usado para dar os golpes foi apreendido.


A Polícia Civil (PC) informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa pelo telefone 181 ou pelo site do Disque Denúncia 181.

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Ghenis Carlos

/ [email protected]
Ghenis Carlos
Fatal

Colisão entre carro e carreta mata motorista na BR 101 em Aracruz

Publicado em 31/10/2026 às 11:30

Um homem morreu após a colisão entre uma carreta e um carro na noite de sexta-feira (30), na BR 101em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, o acidente ocorreu às 21h27 próximo à localidade de Guaraná, zona rural do município, no quilômetro 187 da rodovia. 


De acordo com os levantamentos realizados no local pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro trafegava no sentido decrescente da rodovia, ou seja, no sentido de Linhares, enquanto a carreta seguia no sentido crescente, na direção de Vitória. O condutor do automóvel tinha 51 anos e morreu no local do acidente. Já o outro motorista, de 31 anos, não sofreu ferimentos.


O atendimento da ocorrência foi finalizado à 00h15 deste sábado (31). As circunstâncias do acidente serão apuradas. A concessionária Ecovias Capixaba disse, em nota, que devido à batida, o trânsito ficou impedido, sendo liberado à 1h15 da madrugada. 


De acordo com a Polícia Científica (PCIES), o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Não há informações sobre o nome da vítima.
Carro de passeio ficou destruído após acidente com carreta, na BR 101 Reprodução
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Ghenis Carlos

/ [email protected]
Ghenis Carlos
Atenção!

Cidades do ES recebem novo alerta amarelo de chuvas intensas

Publicado em 31/10/2026 às 10:53

O Espírito Santo continua sob alerta amarelo de chuvas intensas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã deste sábado (31), um novo aviso de perigo potencial que prevê acumulado de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h para todas as cidades do Estado. 


O alerta já está em vigor e é válido até as 23h59 deste sábado (31). De acordo com o Inmet, o risco de alagamentos é baixo. 


Além do alerta do instituto, a Defesa Civil Estadual reforçou que há probabilidade de tempo severo no Espírito Santo entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro. "Espera-se aumento de instabilidade atmosférica, com possibilidade de tempestades acompanhadas de chuvas de intensidade moderada a ocasionalmente forte no Estado, sobretudo nos municípios que fazem limites com cidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais", apontou o órgão. 


A orientação é que, em casos de emergência, a população busque ajuda da Defesa Civil (telefone 199) e do Corpo de Bombeiros (193).

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Em Morada do Sol

Carro atinge moto, atravessa pista e bate em barranco em Vila Velha

Publicado em 30/10/2026 às 16:00

Um motociclista de 58 anos ficou ferido após ser atingido por um carro na Rodovia do Sol, na altura do bairro Morada do Sol, em Vila Velha, nesta sexta-feira (30). Segundo a Polícia Militar, o motorista seguia no sentido para Guarapari quando colidiu com a motocicleta. Em seguida, perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro central e a pista no sentido contrário, até bater em um barranco. 


Testemunhas relataram à PM que o motorista permaneceu no local por cerca de 10 minutos e foi embora. O motociclista sofreu um ferimento na cabeça e foi levado a um hospital particular por uma ambulância da Ceturb-ES.


O condutor do carro não havia sido localizado até a publicação da reportagem, segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta. A Rodovia do Sol chegou a ser parcialmente interditada no sentido Vila Velha para a retirada do veículo por um guincho, mas o trânsito já foi liberado.


*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Noroeste do ES

Marilândia decreta alerta hídrico devido à estiagem e El Niño

Publicado em 30/10/2026 às 13:50

A Prefeitura de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, decretou estado de alerta hídrico na quinta-feira (29). Segundo o decreto, a medida foi adotada diante da redução do nível dos reservatórios e da vazão das fontes utilizadas no abastecimento do município. O documento atribui o cenário ao período de estiagem e à influência do fenômeno El Niño.


Durante o alerta, é temporariamente proibida a captação particular de água nas lagoas sob responsabilidade do município para fins de irrigação agrícola ou outras atividades produtivas.


De acordo com a administração municipal, o alerta hídrico tem caráter preventivo, com o objetivo de promover o uso consciente da água. No decreto, o consumo humano é definido como prioridade legal e determina a preservação das lagoas de Liberdade e de São Pedro. 


A prefeitura afirmou que adota medidas para garantir a continuidade do abastecimento de água na cidade e segue monitorando a situação.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
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Mudança de rota

Voos desviados de Confins (MG) para Vitória provocam filas no aeroporto

Publicado em 30/10/2026 às 11:56
O Aeroporto de Vitória registrou grande movimentação na manhã desta sexta-feira (30)
O Aeroporto de Vitória registrou grande movimentação na manhã desta sexta-feira (30) Leitor A Gazeta

O Aeroporto de Vitória registrou movimentação acima do normal na manhã desta sexta-feira (30). Os passageiros relataram filas e grande concentração de pessoas no local. 


Segundo a concessionária responsável pelo aeroporto, a Zurich Airport Brasil, o aumento no fluxo ocorreu após seis voos da Azul, que tinham como destino o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte (MG), serem desviados para o Espírito Santo.


Em nota, a Azul informou que a situação ocorreu em razão da suspensão temporária das operações na pista do aeroporto e que foi por um motivo alheio ao controle da companhia. Os voos alternados estão seguindo para o destino final ao longo desta sexta-feira.


A empresa também informou que os passageiros afetados estão recebendo assistência conforme as regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A companhia lamentou os transtornos causados pela alteração.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Atenção!

Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para todo o ES

Publicado em 30/10/2026 às 10:54
tempo chuvoso vitória
Aviso é válido durante toda esta sexta-feira (30) Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para todas as cidades do Espírito Santo, válido até as 23h59 desta sexta-feira (30). 


O aviso meteorológico, de perigo potencial (cor amarela), já está em vigor e prevê possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. O risco de alagamentos é baixo. 


O Inmet recomenda que, em casos de rajadas de ventos, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas; não usem aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade; e evitem estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Serviço 

Telefones de emergência

Defesa Civil: 199 

Corpo de bombeiros: 193

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Violência

Homem é assassinado a tiros no bairro Campina Grande, em Cariacica

Publicado em 30/10/2026 às 10:03

Um homem identificado como Daniel Antônio de Oliveira, de 34 anos, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (30), no bairro Campina Grande, em Cariacica.


Moradores contaram à Polícia Militar que foram acordados após ouvirem cerca de cinco disparos de arma de fogo. Segundo a corporação, a região onde ocorreu o crime é conhecida pela intensa atividade do tráfico de drogas.


Daniel foi atingido por disparos no ombro e na cabeça.


A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento, nenhum suspeito foi detido. 

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Redação de A Gazeta

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