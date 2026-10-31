Motorista morre e quatro pessoas ficam feridas em colisão na BR 262

Um motorista de 44 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal entre dois carros na madrugada deste sábado (31), no km 20,8 da BR 262, em Viana, na Grande Vitória.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os levantamentos preliminares apontam que um Toyota Corolla seguia no sentido Viana–Cariacica quando uma Fiat Strada, que trafegava na direção contrária, teria invadido a contramão, provocando a batida.





O condutor da Strada morreu no local. A morte foi constatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar.





No Corolla, ficaram feridos o motorista e três passageiros — um homem e duas mulheres. Os quatro foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a hospitais da região. Não foram informados detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.





A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada à 1h para atender à ocorrência, na zona rural do município. O corpo do motorista foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para passar por necropsia e, posteriormente, ser liberado aos familiares.