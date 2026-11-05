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Teatro

Espetáculo sobre quilombolas capixabas percorre cidades do ES durante o mês da Consciência Negra

Turnê gratuita de “Caburé” passa por Guaçuí, Anchieta, João Neiva e Colatina entre os dias 10 e 13 de novembro
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 12:28

Espetáculo sobre resistência quilombola percorre quatro cidades do ES
Espetáculo sobre resistência quilombola percorre quatro cidades do ES Divulgação / Acervo Instituto Tambor de Raiz

A história de resistência do Quilombo do Negro Rugério e a luta pela liberdade no Espírito Santo serão levadas aos palcos de quatro cidades capixabas em novembro. O espetáculo “Caburé”, do Instituto Cultural Tambor de Raiz, terá apresentações gratuitas em Guaçuí, Anchieta, João Neiva e Colatina, entre os dias 10 e 13, sempre às 19h30.

Com direção de Nieve Matos e elenco formado por Didito Camillo, Fabíola Guimarães, Fábio Cícero e Danilo Lopes, a montagem aborda a resistência de homens e mulheres negros escravizados e as estratégias de organização para conquistar a liberdade.

A narrativa reúne personagens e acontecimentos cujas memórias foram preservadas pela oralidade das comunidades quilombolas. Um dos pontos centrais é a história do Quilombo do Negro Rugério, no Norte do Estado, onde a produção de farinha de mandioca teve papel importante na sobrevivência e na autonomia da comunidade.

A relação entre trabalho, organização econômica, espiritualidade e resistência é explorada ao longo do espetáculo, que apresenta caminhos construídos pela população negra na luta contra a escravização.

Memória quilombola no palco
Turnê gratuita de “Caburé” passa por Guaçuí, Anchieta, João Neiva e Colatina
Turnê gratuita de “Caburé” passa por Guaçuí, Anchieta, João Neiva e Colatina Divulgação / Acervo Instituto Tambor de Raiz

“Caburé” dá continuidade à pesquisa cênica iniciada com o espetáculo “Memórias à venda”, também produzido pelo Instituto Cultural Tambor de Raiz.

Na nova montagem, diferentes espaços da história capixaba ajudam a contar essa trajetória: o quilombo, o porto, as fazendas e os caminhos de fuga. A partir desses ambientes, a peça aborda as relações de poder, as estratégias de sobrevivência e os movimentos de resistência que marcaram o território.

A circulação por quatro municípios busca ampliar o acesso à produção teatral e aproximar o público de histórias ligadas à presença negra no Espírito Santo.

“Por meio da circulação temos a oportunidade de levar esta montagem para outras cidades e regiões do Estado, democratizando o acesso à cultura e proporcionando ao público uma reflexão sobre este importante capítulo da história do Espírito Santo”, afirma Didito Camillo, presidente do Instituto Cultural Tambor de Raiz.

O espetáculo “Caburé”, do Instituto Cultural Tambor de Raiz
O espetáculo “Caburé”, do Instituto Cultural Tambor de Raiz Divulgação / Acervo Instituto Cultural Tambor de Raiz

Sediado em Conceição da Barra, o instituto desenvolve ações de arte, educação e memória voltadas à valorização do patrimônio cultural do Sapê do Norte. O trabalho inclui formação artística de crianças e jovens, criação e circulação de espetáculos e realização do POCAR Festival de Cultura.

Serviço

Espetáculo “Caburé” — Turnê

Guaçuí: 10 de novembro, às 19h30, no Espaço Cultural Gota, Pó e Poeira — Rua Joaquim Martinho de Carvalho, 211, Galpão, Centro.

Anchieta: 11 de novembro, às 19h30, no Auditório da EMEB Josefina Ramos Nunes — Rodovia José R. Tristão, 7.139, Bloco 01, Novo Horizonte.

João Neiva: 12 de novembro, às 19h30, no Centro Cultural Professor Eliezer Pereira Ramos — Museu Ferroviário, Avenida Presidente Vargas, 46, Centro.

Colatina: 13 de novembro, às 19h30, no Sest Senat — Rua Fidélis Ferrari, s/n, Lacê.

Entrada gratuita.

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