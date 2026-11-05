Espetáculo sobre quilombolas capixabas percorre cidades do ES durante o mês da Consciência Negra

A história de resistência do Quilombo do Negro Rugério e a luta pela liberdade no Espírito Santo serão levadas aos palcos de quatro cidades capixabas em novembro. O espetáculo “Caburé”, do Instituto Cultural Tambor de Raiz, terá apresentações gratuitas em Guaçuí, Anchieta, João Neiva e Colatina, entre os dias 10 e 13, sempre às 19h30.



Com direção de Nieve Matos e elenco formado por Didito Camillo, Fabíola Guimarães, Fábio Cícero e Danilo Lopes, a montagem aborda a resistência de homens e mulheres negros escravizados e as estratégias de organização para conquistar a liberdade.



A narrativa reúne personagens e acontecimentos cujas memórias foram preservadas pela oralidade das comunidades quilombolas. Um dos pontos centrais é a história do Quilombo do Negro Rugério, no Norte do Estado, onde a produção de farinha de mandioca teve papel importante na sobrevivência e na autonomia da comunidade.



A relação entre trabalho, organização econômica, espiritualidade e resistência é explorada ao longo do espetáculo, que apresenta caminhos construídos pela população negra na luta contra a escravização.