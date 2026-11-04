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Oficinas gratuitas

Entre o riso e a liberdade, palhaçaria feminina é destaque em oficinas gratuitas em Vitória

Por meio do projeto Espaço Cidadão, a Associação Cultural, Circense e Ambiental Uma Floresta (ACCAUF) fará seis oficinas gratuitas, com atividades de teatro, circo, iluminação cênica e figurino entre novembro e dezembro
Rafaela Gomes

Rafaela Gomes

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 11:42

Projeto Espaço Cidadão terá Oficina de Palhaçaria Feminina com a Instrutora Amora Gasparini entre os dias 16 e 19 de novembro Acervo | Projeto Espaço Cidadão

A possibilidade de explorar o próprio humor, experimentar novas formas de expressão e se libertar de julgamentos está entre as propostas da oficina de Palhaçaria Feminina, que integra a programação gratuita do Ponto de Cultura Uma Floresta. Por meio do projeto Espaço Cidadão, durante os meses de novembro e dezembro, serão realizadas seis oficinas nas áreas de teatro, circo, palhaçaria, iluminação cênica e figurino na Sala Milson Henriques, na Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória. 


Segundo Amora Gasparini, atriz e ministradora da oficina de Palhaçaria Feminina, a proposta se diferencia em aspectos específicos que envolvem a vivência das mulheres. “A diferença para uma oficina de palhaçaria tradicional não é necessariamente pelas técnicas utilizadas, mas principalmente pelo olhar, pela abordagem pedagógica e pelas questões que atravessam a experiência de ser mulher na sociedade”, explica.


A proposta, de acordo com Amora, é investigar como cada mulher pode construir sua própria comicidade a partir de suas histórias, desejos e formas de expressão. Durante esse processo, são trabalhadas questões como a relação com a própria imagem, a desconstrução da vergonha e da autocensura e a liberdade de ocupar espaços sem julgamentos.


Com 20 anos de experiência na palhaçaria, a atriz destaca que a prática pode ultrapassar o aprendizado e contribuir para a autoestima e a maneira como as mulheres se relacionam consigo mesmas. “Na palhaçaria, a mulher ocupa o centro da cena. Ela conduz o jogo, propõe, provoca, improvisa e estabelece uma relação direta com o público. Ela experimenta o direito de ser vista, ouvida e reconhecida”, afirma. 


Ainda de acordo com Amora, a possibilidade de errar, fracassar e até se atrapalhar, transformando essas situações em motivo de riso, também representa uma forma de questionar as cobranças sociais impostas ao gênero feminino, que muitas vezes cresce com a expectativa de acertar, agradar e corresponder às demandas dos outros.

E as outras oficinas?

Além da Palhaçaria Feminina, a programação inclui oficinas de Fantoches, Teatro para Crianças, Iniciação à Perna de Pau, Iluminação Cênica e Customização de Figurinos para o Carnaval.


Nos meses de maio e junho, o projeto Espaço Cidadão já havia realizado outras cinco atividades gratuitas, também voltadas ao contato com diferentes linguagens artísticas. Segundo a Associação Cultural Circense e Ambiental Uma Floresta (ACCAUF), as aulas reuniram entre 15 e 25 participantes por oficina, com experiências de aprendizado, criatividade e troca de conhecimentos.
Confira a programação

Oficina de Fantoches

Instrutor: Luciano Urbanus

Datas: 10 a 19 de novembro de 2026

Horários: Dias úteis, das 18h às 21h; sábados e domingos, das 15h às 19h.

Classificação: a partir de 15 anos.

Inscrições: https://forms.gle/VRDnc1WG9TwGjcLY8


Oficina de Palhaçaria Feminina - Caminhos do Poder

Instrutora: Amora Gasparini

Datas: 16 a 19 de novembro de 2026

Horário: 14h às 18h

Classificação: a partir de 14 anos

Inscrições: https://forms.gle/sH6wjFFU4sAdWb41A


Oficina de Teatro para Crianças 

Instrutor: José Celso Cavalieri

Datas: 23 a 27 de novembro de 2026

Horário: 14h às 18h

Classificação: a partir de 8 anos

Inscrições: https://forms.gle/YcRLRjmAAnZqvjxV8


Oficina de Iniciação à Perna de Pau

Instrutor: Carlitos Cachoeira (palhaço, músico, malabarista e criador de conteúdo digital).

Datas: 25 a 27 de novembro de 2026

Horário: 15h às 19h

Classificação: a partir de 13 anos

Inscrições: https://forms.gle/iVsuyvayLEQ28XxW7


Oficina de Iluminação Cênica

Instrutores: Anderson Lima, Bere e Alcides

Datas: 2, 3 e 4 de dezembro de 2026

Horário: 18h às 21h

Classificação: a partir de 15 anos

Inscrições: https://forms.gle/5C7PeEV8HTyDTvR8A


Oficina de Figurino - Customização para o Carnaval 

Instrutora: Gabi King

Datas: 7 a 11 de dezembro de 2026

Horário: 18h às 22h

Classificação: a partir de 15 anos

Inscrições: https://forms.gle/UwC3DPSNhVMsSA5R8


SERVIÇO

Projeto: Espaço de Criação

Realização: Ponto de Cultura Uma Floresta

Local: Sala Milson Henriques – Casa da Música Sônia Cabral

Endereço: Rua São Gonçalo – Centro, Vitória

Informações e atendimento: WhatsApp (27) 99698-0869

Instagram: @associacaoumafloresta


Participação gratuita!


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury.

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