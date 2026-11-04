Entre o riso e a liberdade, palhaçaria feminina é destaque em oficinas gratuitas em Vitória

A possibilidade de explorar o próprio humor, experimentar novas formas de expressão e se libertar de julgamentos está entre as propostas da oficina de Palhaçaria Feminina, que integra a programação gratuita do Ponto de Cultura Uma Floresta. Por meio do projeto Espaço Cidadão, durante os meses de novembro e dezembro, serão realizadas seis oficinas nas áreas de teatro, circo, palhaçaria, iluminação cênica e figurino na Sala Milson Henriques, na Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória.





Segundo Amora Gasparini, atriz e ministradora da oficina de Palhaçaria Feminina, a proposta se diferencia em aspectos específicos que envolvem a vivência das mulheres. “A diferença para uma oficina de palhaçaria tradicional não é necessariamente pelas técnicas utilizadas, mas principalmente pelo olhar, pela abordagem pedagógica e pelas questões que atravessam a experiência de ser mulher na sociedade”, explica.





A proposta, de acordo com Amora, é investigar como cada mulher pode construir sua própria comicidade a partir de suas histórias, desejos e formas de expressão. Durante esse processo, são trabalhadas questões como a relação com a própria imagem, a desconstrução da vergonha e da autocensura e a liberdade de ocupar espaços sem julgamentos.





Com 20 anos de experiência na palhaçaria, a atriz destaca que a prática pode ultrapassar o aprendizado e contribuir para a autoestima e a maneira como as mulheres se relacionam consigo mesmas. “Na palhaçaria, a mulher ocupa o centro da cena. Ela conduz o jogo, propõe, provoca, improvisa e estabelece uma relação direta com o público. Ela experimenta o direito de ser vista, ouvida e reconhecida”, afirma.





Ainda de acordo com Amora, a possibilidade de errar, fracassar e até se atrapalhar, transformando essas situações em motivo de riso, também representa uma forma de questionar as cobranças sociais impostas ao gênero feminino, que muitas vezes cresce com a expectativa de acertar, agradar e corresponder às demandas dos outros.