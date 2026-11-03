Natal em Vitória terá roda-gigante, pista de patinação e vilas do Papai Noel

O clima natalino está chegando em Vitória! O Natal de Encantos 2026 terá atrações espalhadas por diferentes locais da capital entre os dias 28 de novembro e 6 de janeiro de 2027. A programação prevê espaços temáticos, iluminação especial, atividades interativas e opções de lazer para diferentes idades.
Um dos principais pontos de encontro será a Praça do Papa, que deverá receber roda-gigante, carrossel, pista de patinação no gelo sintético e um tobogã gigante. O Parque Moscoso e a Orla de São Pedro também terão atrações, como trenzinhos interativos.
A programação inclui ainda o projeto Natal nas Praças, com decoração especial em diferentes bairros e visitas do Papai Noel. Na orla de São Pedro e na área externa da Catedral Metropolitana, espaços natalinos ficarão abertos ao público durante 24 horas.
Além das atrações, a capital já está recebendo uma ampla decoração luminosa. A ornamentação será distribuída por 138 pontos, nas nove regiões de Vitória, e contará com árvores gigantes, túneis de LED, anjos iluminados e outros elementos temáticos.
Entre os destaques da decoração estão um pinheiro de 20 metros de altura, outro de 17 metros e 11 árvores de 10,5 metros. O projeto também prevê 280 metros de túnel dinâmico e 104 semiportais em formato de estrela.
A ornamentação terá ainda anjos de diferentes tamanhos, bolas e estrelas natalinas, sinos, corações, balões em 3D, asas de anjo e flores decorativas. Ao todo, serão montados 300 jardins encantados, além de árvores naturais de diferentes portes.
Para criar os efeitos luminosos, serão utilizados milhares de equipamentos, entre projetores de LED, lâmpadas estroboscópicas e dispositivos que simulam a queda de neve. A estrutura inclui ainda 1.850 metros de cascatas de LED, 1.060 metros de cordões de microlâmpadas e mil metros de mangueiras flexíveis de LED.
O primeiro ponto da iluminação natalina foi aceso ainda em outubro, no dia 29, na bifurcação das avenidas Alexandre Buaiz e Roberto Ewald, na Ilha do Príncipe. A montagem da decoração deve continuar até o fim de novembro.
A programação oficial do Natal de Encantos, com a confirmação das atrações, datas e horários de funcionamento, ainda será divulgada pela Prefeitura de Vitória.