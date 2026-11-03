Natal em Vitória terá roda-gigante, pista de patinação e vilas do Papai Noel

O clima natalino está chegando em Vitória! O Natal de Encantos 2026 terá atrações espalhadas por diferentes locais da capital entre os dias 28 de novembro e 6 de janeiro de 2027. A programação prevê espaços temáticos, iluminação especial, atividades interativas e opções de lazer para diferentes idades.





Um dos principais pontos de encontro será a Praça do Papa, que deverá receber roda-gigante, carrossel, pista de patinação no gelo sintético e um tobogã gigante. O Parque Moscoso e a Orla de São Pedro também terão atrações, como trenzinhos interativos.





A programação inclui ainda o projeto Natal nas Praças, com decoração especial em diferentes bairros e visitas do Papai Noel. Na orla de São Pedro e na área externa da Catedral Metropolitana, espaços natalinos ficarão abertos ao público durante 24 horas.





Além das atrações, a capital já está recebendo uma ampla decoração luminosa. A ornamentação será distribuída por 138 pontos, nas nove regiões de Vitória, e contará com árvores gigantes, túneis de LED, anjos iluminados e outros elementos temáticos.