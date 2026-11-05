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Feira

Cariacica terá evento gratuito com música em vinil e feira de colecionadores

Evento gratuito reúne colecionadores, expositores e DJs no dia 11 de novembro, com programação dedicada à cultura das mídias físicas
Rafaela Gomes

Rafaela Gomes

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 09:24

O projeto Vinil Urbano celebra seu primeiro aniversário com uma edição especial dedicada à cultura do vinil e ao colecionismo musical Rhuanna Neves

O projeto Vinil Urbano celebra seu primeiro aniversário com uma edição especial dedicada à cultura do vinil e ao colecionismo musical, no dia 11 de novembro, na Cervejaria Boldi Beer, em Cariacica. Com entrada gratuita, a partir das 15h, o público poderá conferir a discotecagem em vinil e visitar a feira de discos e CDs, que reúne expositores e colecionadores em uma celebração da música em formato físico.


Pensada para os amantes de música e para os nostálgicos, a programação terá os expositores Amigos do Vinil ES e Garagem do Vinil, assim como também a discotecagem do DJ Eloilson, do De Volta Para o Vinil ES.


Segundo Arthur Chiarelli, um dos idealizadores do projeto, a principal diferença entre a mídia física e a digital está na experiência de escuta, que permite ao ouvinte se desconectar das distrações e apreciar a música com mais atenção. “É uma forma de ouvir que dá para se desligar e desacelerar realmente e, hoje em dia, desacelerar é muito atrativo”, afirma.

Projeto Vinil Urbano Rhuanna Neves

A coordenadora do projeto, Zanza Calvi, também destaca que o contato com as mídias físicas vai além de simplesmente ouvir uma música: “A experiência envolve escolher o disco, observar a capa, conhecer a ficha técnica e compreender a relação entre os elementos visuais e a proposta musical do álbum.” 


Na primeira edição do Vinil Urbano, Arthur conta que ficou “hipnotizado” ao ver amigos mais velhos dançando “passinho” juntos. A cena mostrou como a música pode aproximar pessoas por meio de lembranças e referências compartilhadas. A nostalgia deixa de ser uma experiência individual e passa a ser vivida coletivamente, criando conexões entre pessoas que dividem histórias e gostos musicais.


Criado para fortalecer a cena do colecionismo e das mídias físicas em Cariacica, o Vinil Urbano também representa um marco para a cultura do município. Zanza conta que o projeto começou em outubro de 2025, com encontros na Cervejaria Boldi Beer, e posteriormente passou por outros espaços, como a Nova Orla de Cariacica, Pedra Azul e o Chica Espaço Cultural.


Mais do que uma experiência musical, o projeto criou um marco na cena cultural de Cariacica. Como pontua Arthur, o evento foi a primeira feira de discos de vinil do município viabilizada com recursos da prefeitura, por meio de uma lei de incentivo à cultura. “Gosto de pensar que essa iniciativa pode incentivar pessoas que gostam dessa cultura a montarem projetos similares e darem continuidade. Afinal, a arte, quanto mais se multiplicar, melhor”, declara.


SERVIÇO

Data: Sábado (07/11)

Horário: A partir das 15h

Local: Cervejaria Boldi Beer, Rua Francisco Ladislau, 58, Campo Grande, Cariacica

Entrada: Gratuita 

Atração musical: DJ Eloilson, do De Volta Para o Vinil ES

Discos e CDs estarão à venda pelos expositores! 


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury. 

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