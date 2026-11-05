Cariacica terá evento gratuito com música em vinil e feira de colecionadores

A coordenadora do projeto, Zanza Calvi, também destaca que o contato com as mídias físicas vai além de simplesmente ouvir uma música: “A experiência envolve escolher o disco, observar a capa, conhecer a ficha técnica e compreender a relação entre os elementos visuais e a proposta musical do álbum.”





Na primeira edição do Vinil Urbano, Arthur conta que ficou “hipnotizado” ao ver amigos mais velhos dançando “passinho” juntos. A cena mostrou como a música pode aproximar pessoas por meio de lembranças e referências compartilhadas. A nostalgia deixa de ser uma experiência individual e passa a ser vivida coletivamente, criando conexões entre pessoas que dividem histórias e gostos musicais.





Criado para fortalecer a cena do colecionismo e das mídias físicas em Cariacica, o Vinil Urbano também representa um marco para a cultura do município. Zanza conta que o projeto começou em outubro de 2025, com encontros na Cervejaria Boldi Beer, e posteriormente passou por outros espaços, como a Nova Orla de Cariacica, Pedra Azul e o Chica Espaço Cultural.





Mais do que uma experiência musical, o projeto criou um marco na cena cultural de Cariacica. Como pontua Arthur, o evento foi a primeira feira de discos de vinil do município viabilizada com recursos da prefeitura, por meio de uma lei de incentivo à cultura. “Gosto de pensar que essa iniciativa pode incentivar pessoas que gostam dessa cultura a montarem projetos similares e darem continuidade. Afinal, a arte, quanto mais se multiplicar, melhor”, declara.





SERVIÇO

Data: Sábado (07/11)

Horário: A partir das 15h

Local: Cervejaria Boldi Beer, Rua Francisco Ladislau, 58, Campo Grande, Cariacica

Entrada: Gratuita

Atração musical: DJ Eloilson, do De Volta Para o Vinil ES

Discos e CDs estarão à venda pelos expositores!





*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury.