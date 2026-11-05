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Fórum Debate reúne autoridades e especialistas para discussões sobre economia verde

Evento promovido pela Abde, com apoio institucional do Bandes e do CGEE, tem como foco a discussão sobre o financiamento para uma economia de baixo carbono; acompanhe a cobertura ao vivo com videocasts e entrevistas

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 09:26

Bandes

Bandes

Publicado em 

05 nov 2026 às 09:26

Economia verde, transição energética, seguros e resiliência climática… esses serão alguns dos temas abordados durante o Fórum Debate, nesta quinta-feira (5), que tem como foco a discussão sobre o financiamento para uma economia de baixo carbono. O evento é promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (Abde), com apoio institucional do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE).


O fórum reúne representantes das instituições do Sistema Nacional de Fomento (SNF), de bancos multilaterais, do setor público, do setor privado e da academia, visando fomentar a troca de experiências, o debate acerca de soluções e a construção de um desenvolvimento sustentável.


Ao longo do dia, serão transmitidos videocasts e entrevistas com os painelistas do evento, que você pode acompanhar nesta matéria. Em pauta, estão os caminhos para ampliar o financiamento à descarbonização, as reformas necessárias na arquitetura financeira internacional e as estratégias para direcionar recursos a uma economia mais sustentável. 


Confira a programação completa dos painéis no final da matéria.

Em pauta, estão os caminhos para ampliar o financiamento à descarbonização, as reformas necessárias na arquitetura financeira internacional e as estratégias para direcionar recursos a uma economia mais sustentável.
Economia verde, transição energética, seguros e resiliência climática serão alguns dos temas abordados durante o Fórum Debate Fórum Debate/Divulgação


9h30 – 10h45


Painel 1: Novos Eixos do Desenvolvimento e Descarbonização nos

setores portadores de futuro


Mediação: Heraldo Neves, diretor-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)


Painelistas: Lucca Rizzo, Gerente Sênior de Estratégia Corporativa, Instituto Clima e Sociedade (iCS); Gabriela Vichi, diretora de Operações do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes); Matias Cardomingo, subsecretário de Desenvolvimento

Econômico Sustentável no Ministério da Fazenda; João Abbud, Especialista em Financiamento Climático no Instituto E+ Transição Energética.


10h45 – 12h00


Painel 2: Transição Verde na Indústria (TVI)


Debatedor: Ricardo Brito, diretor-presidente da Agência de Fomento do Estado de São

Paulo (Desenvolve SP)


Painelistas: Mateus Labrunie, analista de Políticas Sênior do Institute for Manufacturing (Cambridge Industrial Innovation Policy); Marcos Arcuri, Assessor Técnico do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE); Marília Gabriela Elias da Silva, Gerente Executiva no Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).


14h00 – 15h15


Painel 3: Seguros e Resiliência Climática: Mitigação de Riscos e Financiamento da Transição


Moderador: Marcelo Saintive, Diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes)


Painelistas: Monique Cardoso, Superintendente de Sustentabilidade da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg); Guilherme Bastos, Coordenador FGV Agro da Fundação Getúlio Vargas (FGV); Eduarda La Rocque, CEO do Instituto IRB e Diretora de Controles Internos Riscos e Conformidade do IRB(Re).


15h45 – 17h00


Painel 4: Inovação e Tecnologias Emergentes no contexto da Descarbonização


Moderador: André Godoy, Diretor Executivo da ABDE


Painelistas: Newton Hamatsu, Superintendente da Área de Transição Energética e Infraestrutura da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP); Rubens Brito, Diretor Comercial do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG); André Pimenta de Faria, St George Mining; Anderson Gomes, Diretor-presidente do CGEE; André Ferrarese, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Tupy.

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