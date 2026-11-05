Fórum Debate reúne autoridades e especialistas para discussões sobre economia verde

Economia verde, transição energética, seguros e resiliência climática… esses serão alguns dos temas abordados durante o Fórum Debate, nesta quinta-feira (5), que tem como foco a discussão sobre o financiamento para uma economia de baixo carbono. O evento é promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (Abde), com apoio institucional do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE).





O fórum reúne representantes das instituições do Sistema Nacional de Fomento (SNF), de bancos multilaterais, do setor público, do setor privado e da academia, visando fomentar a troca de experiências, o debate acerca de soluções e a construção de um desenvolvimento sustentável.





Ao longo do dia, serão transmitidos videocasts e entrevistas com os painelistas do evento, que você pode acompanhar nesta matéria. Em pauta, estão os caminhos para ampliar o financiamento à descarbonização, as reformas necessárias na arquitetura financeira internacional e as estratégias para direcionar recursos a uma economia mais sustentável.





Confira a programação completa dos painéis no final da matéria.