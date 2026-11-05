INSS paga 13º a novos aposentados a partir de 24 de novembro; veja quem recebe

INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) paga em novembro o 13º a aposentados e pensionistas que tiveram o benefício concedido a partir de maio deste ano. Os depósitos começam a ser feitos no dia 24 e vão até 7 de dezembro. SÃO PAULO - Opaga em novembro o 13º a aposentados e pensionistas que tiveram o benefício concedido a partir de maio deste ano. Os depósitos começam a ser feitos no dia 24 e vão até 7 de dezembro.

Os demais segurados tiveram os valores pagos de forma antecipada, nas competências de abril e maio. A antecipação vem sendo feita desde 2020.

Os novos segurados vão receber a renda junto com a aposentadoria ou pensão mensal. Os depósitos são feitos conforme o valor a que têm direito e o final do benefício, sem considerar o dígito verificador.

Quem ganha até o salário mínimo de R$ 1.621 neste ano recebe primeiro. Depois, é pago o valor a quem recebe acima do mínimo até o teto do INSS, que neste ano está em R$ 8.475,55.

site Meu INSS. Beneficiários que recebem um salário mínimo conseguem ver antes se o valor já está provisionado. A consulta ao benefício será liberada para todos os segurados a partir do dia em que o benefício é pago, no aplicativo ou. Beneficiários que recebem um salário mínimo conseguem ver antes se o valor já está provisionado.

Depois, no primeiro dia do calendário, é liberada a consulta a todos os aposentados que vão receber os valores neste mês. Tem direito à gratificação quem recebe aposentadoria, pensão e benefícios por incapacidade como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente.

Veja o calendário de pagamento do INSS em novembro e dezembro

Para quem recebe o salário mínimo

Final do benefício 1: 24/nov e 22 dez

Final do benefício 2: 25/nov e 23/dez

Final do benefício 3 26/nov e 28/dez

Final do benefício 4: 27/nov e 29/dez

Final do benefício 5: 30/nov e 30/dez

Final do benefício 6: 01/dez e 04/jan

Final do benefício 7: 02/dez e 05/jan

Final do benefício 8: 03/dez e 06/jan

Final do benefício 9: 04/dez e 07/jan

Final do benefício 0: 07/dez e 08/jan

Para quem recebe acima do salário mínimo

Final do benefício 1 e 6: 01/dez e 04/jan

Final do benefício 2 e 7: 02/dez e 05/jan

Final do benefício 3 e 8: 03/dez e 06/jan

Final do benefício 4 e 9: 04/dez e 07/jan

Final do benefício 5 e 0: 07/dez e 08/jan

No caso do auxílio-doença e do auxílio-acidente, que são temporários, o pagamento é feito de forma proporcional, conforme o número de meses do benefício até a data de depósito da gratificação natalina. Benefícios como BPC (Benefício de Prestação Continuada) e RMV (Renda Mensal Vitalícia) não têm direito.

Receberá o 13º do INSS em novembro quem se aposentou ou passou a ganhar um benefício previdenciário entre os meses de maio e outubro. A parcela será paga de uma única vez.

Haverá o desconto do Imposto de Renda a quem se enquadra nas regras para pagar o tributo. Por lei aprovada pelo governo Lula, quem ganha até R$ 5.000 está isento. Aposentados e pensionistas a partir de 65 anos pagam menos imposto. Isso porque eles têm direito a uma cota extra de isenção do IR a partir do mês em que fazem aniversário.

Como é feito o pagamento do 13º do INSS?

O pagamento do 13º salário é feito considerando o mês em que o aposentado começou a receber o benefício. Se já estava aposentado em janeiro do ano do pagamento ou antes, receberá o valor integral, sendo 50% na primeira parcela e o restante na segunda.

Imposto de Renda, caso o segurado seja obrigado a pagar o tributo. Para quem se aposentou no ano de pagamento, o 13º salário é proporcional ao número de meses. A segunda parcela pode ter o desconto do, caso o segurado seja obrigado a pagar o tributo. Para quem se aposentou no ano de pagamento, o 13º salário é proporcional ao número de meses.

Por lei, o benefício deve ter a primeira parcela paga no primeiro semestre e a segunda deve ser depositada até a competência de novembro, paga entre o final de novembro e o começo de dezembro.

Quem se aposenta após o adiantamento das duas parcelas recebe de uma única vez, no final do ano. Quem tem auxílio-doença recebe um pagamento proporcional. Se o benefício por incapacidade temporária ainda estiver sendo pago, o segurado recebe um 13º com base no número de meses em que ficará afastado.

Normalmente, a consulta para saber o valor exato que será pago é liberada próxima à data de pagamento, sendo que quem recebe o salário mínimo costuma saber o valor antes dos outros beneficiados. Após o primeiro dia de pagamento, o INSS libera o extrato atualizado para todos os segurados.

A consulta poderá ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, que pode ser baixado nas lojas Play Store (Android) e App Store (iOS). O desenvolvedor é Serviços e Informações do Brasil.