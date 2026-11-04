TCU mantém multas de R$ 100 mil por irregularidades em obra no Porto de Vitória

O Tribunal de Contas da União (TCU) rejeitou um novo recurso apresentado por cinco responsáveis por irregularidades nas obras de reforma, ampliação e alargamento do cais comercial do Porto de Vitória.





Com a decisão, tomada em 27 de outubro, ficam mantidas as multas de R$ 20 mil aplicadas individualmente aos envolvidos (dois engenheiros, um coordenador de engenharia, um coordenador de obras e um membro de comissão de fiscalização), após o tribunal identificar superfaturamento de aproximadamente R$ 23 milhões na execução do contrato, conforme revelado por A Gazeta em julho de 2025.





As irregularidades investigadas ocorreram antes da privatização do Porto de Vitória e não têm relação com a atual gestão do terminal, realizada pela Vports. Na época dos fatos, a administração era de responsabilidade da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), que firmou, em 2009, o contrato com a construtora Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A. para a execução das obras.





Na tarde desta quarta-feira (4), a reportagem tentou contato com o advogado que faz a defesa do grupo, bem como com o escritório ao qual está ligado, mas não conseguiu localizá-lo. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.





Entretanto, ao se defenderem contra as multas aplicadas pela Corte, os cinco responsáveis alegaram que o prazo para a aplicação das punições havia terminado. Eles também questionaram o dispositivo legal utilizado para justificar as punições.





Um dos principais argumentos da defesa foi o de que a inclusão, em dezembro de 2023, de documentos referentes à privatização da Codesa não poderia interromper a contagem do prazo de prescrição.





O TCU, porém, considerou que a documentação representou um ato relevante para a investigação, capaz de interromper esse prazo.





Os recorrentes também alegaram que decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal (STF) não haviam sido adequadamente consideradas e apontaram supostas contradições na fundamentação da penalidade.





Relator do recurso, o ministro Antonio Anastasia rejeitou os argumentos. Segundo ele, as questões levantadas já haviam sido analisadas pelo tribunal e não foram identificadas omissões, contradições ou erros materiais que justificassem a alteração da decisão.





Os cinco já haviam apresentado um recurso de reconsideração, que foi negado pelo TCU.





A auditoria realizada pelo TCU identificou superfaturamento de R$ 22,7 milhões nas obras do cais comercial. A fiscalização ocorreu em 2012, três anos após a assinatura do contrato.