Câncer de próstata só afeta idosos? Confira mitos e verdades sobre a doença

Verdade. O toque retal é uma ferramenta clínica que pode contribuir para a avaliação da próstata, mas não é obrigatório para todos os homens. Sua indicação depende do contexto clínico e deve ser avaliada individualmente. A decisão sobre a investigação e os exames de detecção precoce deve considerar os fatores de risco, as recomendações médicas e as preferências do paciente.