Após 3 meses no vermelho, ES volta ter saldo positivo em vagas com carteira assinada

Depois de três meses consecutivos de fechamento de vagas, o Espírito Santo voltou a registrar saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Em setembro, o Estado criou 2.626 postos de trabalho, resultado de 47.304 admissões e 44.678 desligamentos, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
O desempenho representa uma reversão em relação aos meses anteriores. Em junho, o mercado de trabalho capixaba havia fechado 2.259 vagas. Em julho, o saldo negativo foi ainda maior, de 2.605 postos. Em agosto, o Estado registrou o fechamento de 287 vagas, terceiro mês consecutivo, portanto, com resultado negativo.
Entre os municípios capixabas, Serra liderou a geração de empregos formais em setembro, com saldo positivo de 514 vagas. Na sequência, aparecem Linhares, com 345 postos criados; Nova Venécia, com 342; Cariacica, com 329; e Viana, com 249.
Na outra ponta, Pinheiros teve o pior resultado do Estado, com o fechamento de 105 vagas. Pedro Canário acusou performance negativa (menos 62 postos), seguido por São Mateus (menos 57). Baixo Guandu e Colatina também tiveram resultados negativos, ambos com 56 vagas encerradas.
Entre os segmentos econômicos, o comércio apresentou o melhor desempenho em setembro, com saldo positivo de 1.253 vagas. O setor de serviços também teve participação importante na recuperação, com 963 postos de trabalho criados.
Dentro dos serviços, as atividades de transporte, armazenagem e correio registraram saldo positivo de 363 vagas. Já o segmento de alojamento e alimentação fechou o mês com resultado negativo de 247 postos.
A construção civil abriu 367 vagas, enquanto a indústria geral teve saldo positivo de 322 empregos. Na indústria de transformação, foram criados 220 postos de trabalho.
Na contramão dos demais setores, a agropecuária fechou setembro com saldo negativo de 279 vagas, sendo o único dos grandes grupamentos econômicos a apresentar resultado desfavorável no Estado.
Apesar da sequência negativa registrada entre junho e agosto, o Espírito Santo mantém saldo positivo na geração de empregos em 2026. De janeiro a setembro, foram abertas 23.290 vagas com carteira assinada no Estado, considerando os dados com ajustes do Novo Caged.
Nos últimos 12 meses, entre outubro de 2025 e setembro de 2026, o desempenho capixaba foi de 14.031 postos de trabalho. O estoque de vínculos formais chegou a aproximadamente 939,5 mil empregos.
No Brasil, o número de setembro também foi positivo, com a criação de 121.305 vagas formais. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, o país registrou 1,24 milhão de empregos criados.