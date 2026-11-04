Após 3 meses no vermelho, ES volta ter saldo positivo em vagas com carteira assinada

Depois de três meses consecutivos de fechamento de vagas, o Espírito Santo voltou a registrar saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. Em setembro, o Estado criou 2.626 postos de trabalho, resultado de 47.304 admissões e 44.678 desligamentos, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.





O desempenho representa uma reversão em relação aos meses anteriores. Em junho, o mercado de trabalho capixaba havia fechado 2.259 vagas. Em julho, o saldo negativo foi ainda maior, de 2.605 postos. Em agosto, o Estado registrou o fechamento de 287 vagas, terceiro mês consecutivo, portanto, com resultado negativo.





Entre os municípios capixabas, Serra liderou a geração de empregos formais em setembro, com saldo positivo de 514 vagas. Na sequência, aparecem Linhares, com 345 postos criados; Nova Venécia, com 342; Cariacica, com 329; e Viana, com 249.





Na outra ponta, Pinheiros teve o pior resultado do Estado, com o fechamento de 105 vagas. Pedro Canário acusou performance negativa (menos 62 postos), seguido por São Mateus (menos 57). Baixo Guandu e Colatina também tiveram resultados negativos, ambos com 56 vagas encerradas.