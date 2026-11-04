“Os Farofeiros 3”: elenco revela bastidores e desafios de levar a 'farofada' para o Caribe

“Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama”. Mas será que dessa vez ela resolveu atravessar o oceano? A confusão promete ganhar ares internacionais em “Os Farofeiros 3”, terceiro filme da franquia que estreia nesta quinta-feira (5) nos cinemas. Desta vez, a família Samepal troca os perrengues de sempre por uma aventura no Caribe, onde, claro, a promessa de férias paradisíacas pode virar uma grande dor de cabeça.
No longa-metragem, Rocha (Charles Paraventi) decide bancar o casamento da filha na ilha fictícia de San Martinez e convida seus amigos Alexandre (Antônio Fragoso), Lima (Maurício Manfrini) e Diguinho (Nilton Bicudo), junto de suas famílias, para uma celebração com tudo pago. Entretanto, como o próprio nome da franquia indica, o espírito farofeiro também viaja para o Caribe. Entre conflitos familiares, revelações sobre o passado e muita confusão, a viagem promete não sair exatamente como planejado.
HZ assistiu a “Os Farofeiros 3” e conversou com o elenco sobre os bastidores da produção e os desafios de levar a família Samepal para uma aventura internacional.
Aline Campos interpreta Ellen desde o primeiro filme da franquia. Na história, a jovem se apaixona por Diguinho, mas seu relacionamento sempre despertou a desconfiança do grupo de amigos. Depois de aventuras dos dois últimos longas, nesse, uma nova personagem promete tumultuar o relacionamento: Iolanda, a ex-namorada de Diguinho, também interpretada pela atriz. Natural de San Martinez, ela chega com um desafio não só para Ellen, mas para Aline, que dá vida a duas mulheres com personalidades completamente diferentes.
Foi um presente pra mim como atriz. Teve toda uma preparação antes, com aulas de espanhol também para trazer uma naturalidade, já que o texto dela (Iolanda) era todo em espanhol. Fora também ensaios com a minha dublê de corpo, que não só me substituiu quando tava de Ellen, mas que às vezes fazia o corpo por mim, então tinha que ter essa cumplicidade
Aline Campos Atriz
Se interpretar duas personagens exigiu preparação, as gravações também reservaram desafios divertidos para o elenco. Depois de aventuras pelo Rio de Janeiro e pela Bahia, Cacau Protásio (Jussara) celebrou a oportunidade de participar de um filme ambientado fora do Brasil. Mas nem tudo foi tranquilidade durante as filmagens: algumas cenas de aventura provocaram medo na atriz, que relembrou com bom humor os momentos mais marcantes.
"Todas as cenas foram divertidas e me deram medo. Em uma das cenas que eu fico pendurada no parasail, eu morri de medo porque a gente tava no alto e a corda ficava fazendo uns sons estranhos pra mim. Eu falava: ‘Maurício, eu vou cair, a gente vai morrer, eu sou pesada’", contou aos risos a atriz carioca.
Mesmo que todos os personagens da franquia sejam conhecidos por seu humor, o Lima merece um destaque especial. Conhecido pelas frases de efeito e pelas analogias de duplo sentido, o personagem de Maurício Manfrini é responsável por algumas das situações mais engraçadas envolvendo a família Samepal.
Expressões como “encher a cumbuca” e “tirar a mortadela do plástico” fazem parte da identidade do personagem desde o primeiro longa. Para construir esse jeito malandro e cheio de tiradas, o ator também aproveitou a experiência de sua trajetória na comédia, especialmente com Paulinho Gogó, personagem que interpreta desde quando começou no rádio até as telonas.
Eu faço o personagem do Paulinho Gogó há uns trinta anos. Como o Lima é um personagem carioca malandro, é lógico que eu aproveitei um monte de coisas que eu criei para o Paulinho Gogó para municiar o personagem. Eu gosto muito de fazer analogias, pegar o Lima e colocar umas frases nele que sejam engraçadas na cena, uns duplos sentidos. Mas isso com muita naturalidade
Maurício Manfrini Ator e comediante
Já Nilton Bicudo (Diguinho) e Elisa Pinheiro (Vanete) encontram novas possibilidades para explorar seus personagens no terceiro filme. Enquanto a relação entre Diguinho e Ellen ganha novos conflitos com a chegada de Iolanda, Vanete também passa por diferentes emoções durante os preparativos para o casamento da filha. Os atores destacaram a oportunidade de mostrar outras facetas de seus personagens e a expectativa de surpreender o público.
Nilton brincou que a experiência no terceiro filme foi muito prazerosa "porque teve Aline Campos em dose dupla", em referência à participação da atriz como Ellen e Iolanda. O ator também destacou o companheirismo entre os integrantes do elenco, que contribui para criar um ambiente de apoio durante as gravações. Entre os exemplos, contou que os colegas costumam acompanhar as cenas mesmo quando seus próprios personagens não participam delas.
Elisa, por sua vez, falou com orgulho sobre a evolução de Vanete ao longo da franquia. No primeiro filme, a personagem era mais tímida e reservada. Já no segundo, passou a explorar um novo relacionamento após a separação. Agora, depois de reatar com Rocha, enfrenta uma série de emoções enquanto organiza o casamento. “Ela (Vanete) tá desesperada, histérica, nervosa, preocupada com o casamento, que no final vai culminar com outra coisa que a gente não vai falar aqui”, conta Elisa.