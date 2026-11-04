“Os Farofeiros 3”: elenco revela bastidores e desafios de levar a 'farofada' para o Caribe

“Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama”. Mas será que dessa vez ela resolveu atravessar o oceano? A confusão promete ganhar ares internacionais em “Os Farofeiros 3”, terceiro filme da franquia que estreia nesta quinta-feira (5) nos cinemas. Desta vez, a família Samepal troca os perrengues de sempre por uma aventura no Caribe, onde, claro, a promessa de férias paradisíacas pode virar uma grande dor de cabeça.





No longa-metragem, Rocha (Charles Paraventi) decide bancar o casamento da filha na ilha fictícia de San Martinez e convida seus amigos Alexandre (Antônio Fragoso), Lima (Maurício Manfrini) e Diguinho (Nilton Bicudo), junto de suas famílias, para uma celebração com tudo pago. Entretanto, como o próprio nome da franquia indica, o espírito farofeiro também viaja para o Caribe. Entre conflitos familiares, revelações sobre o passado e muita confusão, a viagem promete não sair exatamente como planejado.





HZ assistiu a “Os Farofeiros 3” e conversou com o elenco sobre os bastidores da produção e os desafios de levar a família Samepal para uma aventura internacional.