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Internacional

Selton Mello será magnata dos negócios em série com Viola Davis na Paramount+

Ator brasileiro viverá homem carismático que estará ligado a uma das tramas centrais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 09:40

Selton Mello é convidado pela Academia do Oscar
Selton Mello lança biografia Zanone Fraissat/Folhapress
A Paramount+ anunciou nesta quinta-feira (29) que Selton Mello está confirmado no elenco da série "Ascent", protagonizada por Viola Davis. A produção é um thriller ambientado no universo de alto risco da gestão de crises corporativas globais.
Selton interpretará Leonardo, um magnata dos negócios carismático que tem uma longa história com a Ascent Ventures, uma das principais corporações da trama. Também no elenco, Alfred Molina dará vida a Sebastian, líder da Ascent Ventures, que agora busca um sucessor para assumir seu lugar.
Viola Davis será Catriona Vail, uma das principais especialistas em gerenciamento de crises corporativas. Sua vida mudará completamente quando sua filha passar a correr perigo, levando a personagem a usar suas habilidades profissionais para solucionar os próprios problemas.
"Ascent" está sendo criada por John Logan ("007: Operação Skyfall" e "Gladiador"), que também atua como showrunner e produtor executivo ao lado de Michael Aguilar, Viola Davis e Julius Tennon. As gravações estão previstas para começar em 2027, e a série ainda não tem previsão de estreia no Paramount+.

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