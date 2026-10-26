Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam nesta semana, de 26 de outubro a 1º de novembro

O filme “Colisão Implacável” aborda um grupo de criminosos que invade um banco em Madri durante uma crise econômica. O que começa como um plano para conseguir dinheiro e escapar logo se complica diante de vários acontecimentos. Em meio ao medo, às mentiras e à desconfiança, os envolvidos precisam tomar decisões difíceis para sobreviver e encontrar uma saída. Conforme as situações se intensificam, o grupo percebe que escapar pode ser mais difícil do que imaginava e que o maior perigo talvez não esteja apenas na possibilidade de ir para a prisão.