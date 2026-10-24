'Aeroporto: Área Restrita' retorna com temporada inédita após veto da PF a gravações

A proibição foi comunicada à concessionária RioGaleão por meio de um ofício enviado na véspera, em 30 de janeiro. Segundo reportagem da Coluna do Estadão, o documento, assinado pelo delegado José Paulo Martins Duval, determinava que a equipe de filmagem não fosse credenciada nem tivesse acesso às áreas de segurança do terminal, onde a série registra operações de fiscalização.