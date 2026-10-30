10 filmes da Prime Video para assistir no Dia das Bruxas

O terror chegou às telas já nos primeiros anos de história do cinema. Um dos marcos mais emblemáticos da história cinematográfica é o curta-metragem francês “Le Manoir du Diable”, produzido por Georges Méliès em 1896.





A produção é reconhecida pelo Guinness World Records como o primeiro filme de terror, por mais que os gêneros terror ou fantasia tivessem uma definição na época. O curta contém cerca de mais de 3 minutos de duração, apresentando um castelo, morcegos, fantasmas, esqueletos e uma figura demoníaca.



No entanto, a popularização do gênero terror como parte do halloween foi resultado da combinação entre a história da data, o crescimento da indústria cinematográfica e a cultura pop, principalmente nos Estados Unidos.





O responsável pela popularização cinematográfica do gênero terror foi o lançamento de “Halloween: A Noite do Terror", de John Carpenter em 1978. A obra é totalmente ambientada na noite da data (31/10), ajudando a fortalecer a associação da data e o subgênero slasher, no qual o assassino persegue suas vítimas. O sucesso também auxiliou para a popularidade de filmes de terror ambientados no Halloween.





Nas décadas seguintes, títulos como “A Hora do Pesadelo” (1984) e “Pânico” (1996) ampliaram o alcance do gênero, estabelecendo-o. As obras também foram responsáveis por transformar serial killers e histórias de perseguição em referências da cultura pop.





Atualmente, a tradição mescla o gosto por histórias de suspense com o clima de fantasias e com festas temáticas. E com o avanço tecnológico, os serviços de streaming ganharam bastante popularidade. Com isso, assistir a filmes de terror diretamente de casa se tornou uma maneira prática de celebrar o Halloween.