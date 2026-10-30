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Halloween

10 filmes da Prime Video para assistir no Dia das Bruxas

O Halloween está próximo e nada melhor que aproveitar o catálogo da Prime Video assistindo um filme para recordar sucessos do gênero de terror.

Publicado em 30 de Outubro de 2026 às 10:00

Públicado em 

30 out 2026 às 10:00
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Matéria escrita por Artur Moura de Sá

Filmes de terror para assistir no Halloween. Fonte: Canva 

O cinema é uma das mais populares formas de contar histórias, despertar emoções e transportar o público para diferentes realidades. Com a evolução cinematográfica, diversos gêneros foram conquistando espaço nas telas, cada um com características e maneiras de envolver os espectadores. 


Quando um gênero conquista o público, o chamamos de clássico. Ao longo da história do cinema, alguns deles entraram para esse seleto grupo. O terror é um exemplo disso. A temática atravessa gerações protagonizando histórias de suspense, mistério e aparições sobrenaturais. Mas você sabe de onde surgiu a popularidade do gênero?


O gênero terror na trajetória do cinema

O terror chegou às telas já nos primeiros anos de história do cinema. Um dos marcos mais emblemáticos da história cinematográfica é o curta-metragem francês “Le Manoir du Diable”, produzido por Georges Méliès em 1896.


A produção é reconhecida pelo Guinness World Records como o primeiro filme de terror, por mais que os gêneros terror ou fantasia tivessem uma definição na época. O curta contém cerca de mais de 3 minutos de duração, apresentando um castelo, morcegos, fantasmas, esqueletos e uma figura demoníaca.


No entanto, a popularização do gênero terror como parte do halloween foi resultado da combinação entre a história da data, o crescimento da indústria cinematográfica e a cultura pop, principalmente nos Estados Unidos.


O responsável pela popularização cinematográfica do gênero terror foi o lançamento de “Halloween: A Noite do Terror", de John Carpenter em 1978. A obra é totalmente ambientada na noite da data (31/10), ajudando a fortalecer a associação da data e o subgênero slasher, no qual o assassino persegue suas vítimas. O sucesso também auxiliou para a popularidade de filmes de terror ambientados no Halloween.


Nas décadas seguintes, títulos como “A Hora do Pesadelo” (1984) e “Pânico” (1996) ampliaram o alcance do gênero, estabelecendo-o. As obras também foram responsáveis por transformar serial killers e histórias de perseguição em referências da cultura pop.


Atualmente, a tradição mescla o gosto por histórias de suspense com o clima de fantasias e com festas temáticas. E com o avanço tecnológico, os serviços de streaming ganharam bastante popularidade. Com isso, assistir a filmes de terror diretamente de casa se tornou uma maneira prática de celebrar o Halloween.

A origem do Halloween

O Dia das Bruxas ou Halloween é conhecido pelas fantasias, decorações e, claro, pela cultura slasher que ganhou muita força no decorrer da história. Mas a relação da data com histórias “de terror” é muito mais antiga do que o cinema. Com raízes em tradições celtas de mais de dois mil anos, a celebração atravessou séculos até se tornar uma ocasião para rever filmes clássicos e andar fantasiados pelas ruas.


O festival celta de Samhain (hoje, regiões da Irlanda, Reino Unido e norte da França) marcava o fim da colheita e a chegada da estação mais fria e escura do ano. Seguindo as crenças da celebração, nesse período a conexão entre o mundo dos vivos e dos mortos era maior. Além disso, fogueiras e os disfarces também faziam parte de práticas relacionadas a essas crenças.


Séculos depois, essas tradições se misturaram com celebrações cristãs. No século VIII, o “Dia de Todos os Santos” passou a ser celebrado no dia 1° de novembro e a noite anterior ficou conhecida como “All Hallows Eve”, expressão que originou o nome “Halloween”. A data foi incorporando costumes ligados a fantasmas, bruxas e outras figuras sobrenaturais.


Portanto, a relação com o gênero de terror antecede o cinema em muitos séculos. As histórias de fantasmas e criaturas misteriosas já faziam parte da cultura folclórica e narrativas contadas de geração em geração.

10 filmes da Prime Video para assistir nesta data

E para celebrar a data com chave de ouro, a parceria do Clube com a Amazon separou uma lista de filmes exclusivos da Prime Video para você desfrutar na noite do Dia das Bruxas diretamente do streaming:

Prime Video
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Terrifier
Terrifier. Fonte: Prime Video

O filme “Terrifier”, dirigido por Damien Leone, conta a história de Dawn e Tara, amigas que procuram uma balada para aproveitar a véspera do Halloween. Mas ao parar em uma lanchonete, avistam o palhaço Art e tiram uma selfie com ele, não suspeitando de nenhum mal. No decorrer da noite as jovens encontram o palhaço mascarado novamente e o terror realmente começa.

O macaco
O macaco. Fonte: Prime Video

O filme “O Macaco”, dirigido e co-escrito por Osgood Perkins e produzido por James Wan (Jogos Mortais, Annabelle, M3gan), acompanha os gêmeos Bill e Hal, que descobrem um macaco de brinquedo no sótão do pai deles. A partir da descoberta, uma série de mortes passam a ocorrer. Durante a obra, os jovens se livram do brinquedo, porém, o terror não os trata da mesma forma.

Prime Video
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O Orfanato
O Orfanato. Fonte: Prime Video

O filme “O Orfanato”, dirigido por Juan Antonio Bayona, conta a história de Laura, que cresce em um orfanato e 30 anos depois retorna com o marido Carlos e o filho Simón, desejando restaurar e reabrir o orfanato que estava abandonado há anos. Simón passa a imaginar o local e criar contos fantásticos, porém, com os contos cada vez mais estranhos, Laura passa a desconfiar de que há algo de errado na casa.

Colheita Sombria
Colheita Sombria. Fonte: Prime Video

O filme “Colheita Sombria”, dirigido por David Slade, aborda uma pequena cidade rural, onde, anualmente, ocorrem rituais mortais. O temido Jack Dentes de Serra, diretamente do milharal, desafia os jovens do local em uma luta para disputar a sobrevivência deles.

Prime Video
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Jester: A Morte Sorri
Jester: A Morte Sorri.
 Fonte: Prime Video

O filme “Jester: A Morte Sorri”, dirigido por Colin Krawchuk, conta a história de um ser maléfico que aterroriza os habitantes de uma pequena cidade durante a noite de Halloween. A história foca em duas irmãs separadas que precisam unir forças para combater a entidade. 

O nevoeiro
O Nevoeiro. Fonte: Prime Video

O filme “O Nevoeiro”, dirigido por Frank Darabont, apresenta David Drayton e sua família após uma tempestade devastar a cidade de Maine. A família em busca de suprimentos, corre ao supermercado, receosos que acabariam. Porém, um nevoeiro toma conta da cidade, o que faz David e a família ficarem presos. Logo, David descobre que o nevoeiro envolve algo sobrenatural e que, caso deixem o local, pode ser fatal.

Prime Video
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Uma Noite de Crime
The Purge.
 Fonte: Prime Video

O filme “The Purge”, dirigido e roteirizado por James DeMonaco, apresenta um cenário de caos após o governo norte-americano constatar que as prisões do país já estão cheias demais para receber novos detentos. Com isso, uma lei é criada, permitindo todas as atividades ilegais durante 12 horas, chamando-se Noite do Crime. Nesse contexto, vive a família de James Sandin. O decorrer da obra se desenvolve quando o filho de James abriga um desconhecido que estava sendo perseguido à sua casa. Recebendo ameaças dos homens que perseguiram o desconhecido, James e a família precisam se proteger.

Abismo do medo
Abismo do Medo. Fonte: Prime Video

O filme “Abismo do Medo”, dirigido por Neil Marshall, conta a história de Sarah, que se reúne com um grupo de amigas para explorar uma caverna nas montanhas. Quando um desabamento bloqueia a saída, elas precisam encontrar outro caminho para escapar. A situação torna-se ainda mais aterrorizante quando descobrem que não estão sozinhas na escuridão e passam a ser perseguidas por criaturas subterrâneas.

Prime Video
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Carrie, a Estranha
Carrie, A Estranha. Fonte: Prime Video

Um clássico cinematográfico baseado no livro de Stephen King. “Carrie, a Estranha”, dirigido por Brian De Palma, acompanha Carrie White, uma adolescente tímida que sofre bullying dos colegas da escola e abusos da mãe. A jovem ao descobrir que possui poderes telecinéticos, a jovem tenta encontrar seu lugar no mundo, mas uma humilhação durante o baile de formatura desencadeia uma sequência de acontecimentos violentos.

Five Nights at Freddy’s 2
FNAF 2. Fonte: Prime Video

Baseado no jogo, FNAF 2, dirigido por Emma Tammi, apresenta Mike, Vanessa e Abby um ano depois dos acontecimentos na Freddy Fazbear’s Pizza. Curiosa, Abby procura reencontrar os animatrônicos Freddy, Bonnie, Chica e Foxy. A aproximação com os personagens desencadeia novos acontecimentos aterrorizantes e revela segredos sombrios sobre a origem da pizzaria.

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