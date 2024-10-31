Halloween, Saci: tradições, culturas e relações familiares

O Dia do Saci e Halloween são celebrados, justamente, nesta quinta-feira (31). No Brasil, o Dia das Bruxas é celebrado de uma forma diferente. Aqui, o folclore reina e no dia 31 também comemora-se o Dia do Saci, figura histórica que movimenta a cultura e também o turismo brasileiro. A festividade é uma oportunidade de mergulhar as raízes culturais nacionais, destacando o personagem que faz parte do imaginário nacional. Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller explica o simbolismo dessas datas e como o folclore nacional, por exemplo, pode impactar o imaginário popular das crianças e famílias. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 31-10-24