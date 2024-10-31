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CBN e a Família

Halloween, Saci: tradições, culturas e relações familiares

Ouça os comentários de Adriana Müller

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 17:30

Publicado em 

31 out 2024 às 17:30
Halloween: a curiosa origem do Dia das Bruxas
Halloween: Crédito: Getty Images
O Dia do Saci e Halloween são celebrados, justamente, nesta quinta-feira (31). No Brasil, o Dia das Bruxas é celebrado de uma forma diferente. Aqui, o folclore reina e no dia 31 também comemora-se o Dia do Saci, figura histórica que movimenta a cultura e também o turismo brasileiro. A festividade é uma oportunidade de mergulhar as raízes culturais nacionais, destacando o personagem que faz parte do imaginário nacional. Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller explica o simbolismo dessas datas e como o folclore nacional, por exemplo, pode impactar o imaginário popular das crianças e famílias. Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 31-10-24

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