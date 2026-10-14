Decoração de Halloween: 7 dicas para deixar a casa elegante e criativa

A peça pode ser produzida com uma base de piaçava, galhos ou fibras naturais e receber flores secas, fitas, cristais, miniabóboras, pequenos morcegos e outros detalhes. “Na vassoura, gosto de trabalhar em camadas, começando pelos elementos maiores e acrescentando os menores aos poucos. Isso ajuda a criar volume e equilíbrio sem deixar a peça pesada”, explica Erica Mansberger. Ela também recomenda evitar preencher todos os espaços. “Nem todo espaço precisa ser ocupado. O respiro valoriza as texturas naturais e deixa a composição mais elegante.”