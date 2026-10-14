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Forte São João

Carro capota após motorista perder o controle na Curva do Saldanha, em Vitória

Publicado em

14 out 2026 às 19:10

Um carro capotou após bater em uma árvore e em outro automóvel na Avenida Vitória, na região conhecida como Curva do Saldanha, no bairro Forte São João, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (14). Segundo a Guarda Municipal, ninguém ficou ferido.


O motorista perdeu o controle do veículo antes das colisões. Os dois condutores fizeram o teste do bafômetro, com resultado negativo.


A Guarda informou que um dos automóveis foi levado ao pátio do Detran-ES e tinha um débido de R$ 4,5 mil. A corporação não especificou qual veículo foi removido nem detalhou a pendência.


O acidente afetou o trânsito na região, mas o fluxo já foi normalizado.


*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Bairro São Benedito

Confronto com PM termina em apreensão de mais de 1,6 mil pinos de cocaína em Vitória

Publicado em 14/10/2026 às 19:37
Foram apreendidos 1.674 pinos de cocaína durante a ação de patrulhamento
No total foram apreendidos 1.674 pinos de cocaína durante a ação de patrulhamento Divulgação | Polícia Militar

Um patrulhamento da Polícia Militar terminou com troca de tiros e apreensão de 1.614 pinos de cocaína no bairro São Benedito, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (14). Os suspeitos fugiram e não foram localizados.


Segundo a corporação, os militares patrulhavam a pé o Beco Casarão quando avistaram um grupo preparando drocas para venda em uma área de mata. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos atiraram contra os policiais, que revidaram, conforme o relato da PM. Em seguida, o grupo fugiu pela mata.


Durante as buscas no local, os policiais apreenderam os pinos de cocaína, dois rádios comunicadores, duas bases carregadoras para os equipamentos e uma munição de calibre 12. O material foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Norte do ES

Polícia procura homem que fugiu de presídio em Linhares

Publicado em 14/10/2026 às 17:59
Polícia procura foragido de presídio em Linhares
Polícia procura foragido de presídio em Linhares Leitor A Gazeta

Maycon dos Santos Quaresma, de 33 anos, é procurado pela Polícia Civil após fugir do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL), no distrito de Bebedouro, no Norte do Espírito Santo, na segunda-feira (12).


Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele trabalhava em serviços gerais na unidade quando fugiu em direção a uma área de mata. Maycon estava preso desde abril de 2016 por tráfico de drogas e homicídio. A Polícia Civil realiza buscas na região para localizá-lo.

Disque-Denúncia

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Maycon pode entrar em contato, de forma anônima, com o Disque-Denúncia pelo telefone 181, pelo site ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Crime

Jovem é assassinado a tiros no portão de casa em Itapemirim

Publicado em 14/10/2026 às 13:58

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros no portão de casa, na comunidade de Namitalla Ayube, no bairro Candeus, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (14). Dois suspeitos encapuzados foram vistos no local. Ninguém foi preso.


Segundo a Polícia Militar, a irmã da vítima contou que o rapaz estava na área da garagem da residência quando os homens apareceram.


Uma testemunha relatou aos policiais que conversava com o jovem minutos antes do crime e também viu os suspeitos. Os dois tentaram fugir, mas apenas a testemunha conseguiu escapar, pulando o muro da casa. A vítima ficou presa no portão e foi atingida pelos disparos. O rapaz morreu no local.


Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Regional de Itapemirim. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Batida entre duas motos deixa quatro feridos em rodovia de Marataízes

Publicado em 14/10/2026 às 12:15

Uma batida entre duas motocicletas deixou quatro pessoas feridas na tarde de terça-feira (13), na rodovia ES 060, perto da rotatória de acesso à localidade de Lagoa Funda, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Militar, um motociclista de 28 anos contou que seguia no sentido Lagoa Dantas quando foi surpreendido pela outra moto. Ele estava acompanhado da esposa, que seguia na garupa.


A condutora da segunda motocicleta, de 34 anos, relatou que trafegava no sentido Lagoa do Siri e, ao fazer uma curva, se deparou repentinamente com a outra moto. Ela disse que não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão. A filha dela também estava na garupa.


As quatro vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e por ambulâncias de resgate do município e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Caminhão com chapas de pedra tomba e derruba poste na ES 166, em Cachoeiro

Publicado em 14/10/2026 às 11:10
Caminhão carregado de chapas tomba na ES 166 em Cachoeiro de Itapemirim
Caminhão tonbou na ES 166 em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Rafael Sanches | Leitor / A Gazeta

Um caminhão carregado de chapas de pedra tombou na manhã desta quarta-feira (14), na ES 166, na altura do distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Com o tombamento, um poste caiu, e fios de internet atingiram outro caminhão que passava pelo trecho.


O motorista do veículo que transportava as pedras sofreu ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital de Castelo. Segundo colegas do condutor, ele é de Sergipe e seguia de volta para o estado nordestino com a carga.


Ainda de acordo com os colegas, o motorista contou que havia acabado de abastecer o caminhão em Castelo e faria paradas em Cachoeiro de Itapemirim e Colatina para completar a carga. Ele relatou que uma das rodas do veículo teria travado, fazendo com que perdesse o controle da direção.


O motorista do segundo caminhão não se feriu. A empresa responsável realizava reparos na rede de internet. O trânsito ficou em meia pista e houve congestionamento, mas, segundo as informações apuradas, a Polícia Militar esteve no local e a via foi liberada.


*Com informações da repórter Marina Venturoli, da TV Gazeta

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Tristeza

Motorista de carro morre após caminhão tombar sobre veículo na Serra

Publicado em 14/10/2026 às 10:53

O motorista do carro envolvido no acidente em que um caminhão de uma sorveteria tombou sobre um veículo, na manhã desta quarta-feira (14), em Jardim Limoeiro, na Serra, morreu após a colisão. A vítima foi identificada como Geovanni Costa, de 58 anos, e a família já foi comunicada.


Segundo a Polícia Militar, o homem ficou ferido e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) no local, mas não resistiu aos ferimentos. Polícia Científica confirmou a morte e informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.


No caminhão estavam o motorista, de 36 anos, e um passageiro, que não se feriram. O condutor relatou que tentou frear ao ver o sinal amarelo, mas não conseguiu. A PM informou à reportagem da TV Gazeta que ele possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e fez o teste do bafômetro, que deu negativo. 


O homem foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra, ouvido e liberado. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante", descreveu a Polícia Civil


O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Euclídes da Cunha com a Avenida Norte Sul. Imagens registradas por testemunhas mostram a lateral direita do caminhão tombada sobre o carro, que ficou com a lateral esquerda amassada.


*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Veja vídeo

Dupla é presa após furto de equipamentos de festa em clube de Guaçuí

Publicado em 14/10/2026 às 09:54

Dois homens, de 28 e 29 anos, investigados por envolvimento em uma série de furtos no em Guaçuí, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, foram presos preventivamente na terça-feira (13), pela Polícia Civil Segundo a corporação, a dupla é suspeita de furtar equipamentos avaliados em cerca de R$ 5 mil no Guaçuí Tênis Clube.


Um dos suspeitos, de 29 anos, foi localizado no bairro São Miguel, na região da Lagoa. O outro foi preso na Rua dos Carneiros, na região central do município. As prisões foram realizadas por meio de mandados judiciais.


Entre os crimes investigados está um furto ocorrido em 23 de agosto deste ano, quando equipamentos de uma empresa que montava uma festa no Guaçuí Tênis Clube foram levados. O prejuízo foi estimado em aproximadamente R$ 5 mil.


De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do clube ajudaram a identificar os suspeitos, que foram indiciados. A corporação informou ainda que os dois têm histórico de crimes na região. Após as prisões, eles foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
"Shine"

Operação contra lavagem de dinheiro bloqueia mais de R$ 5 milhões no ES

Publicado em 14/10/2026 às 09:26
Ação contou com o apoio de policiais militares
Ação contou com o apoio de policiais militares Crédito: Divulgação | MPES

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), cumpriu mandados de busca e apreensão em Vitória e Cariacica, nesta quarta-feira (14), durante a Operação Shine, que investiga indícios de lavagem de dinheiro ligados à atuação de uma organização criminosa. 


A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores superiores a R$ 5 milhões. A investigação busca identificar e rastrear patrimônio, movimentações financeiras e circulação de dinheiro em espécie.


Durante a operação, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, que serão analisados pelas equipes responsáveis pela investigaçãoO trabalho também inclui a análise de documentos e dados digitais, além da realização de depoimentos e interrogatórios.


A ação contou com dois promotores de Justiça do Gaeco e 50 policiais militares.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairro Jardim Limoeiro

Caminhão tomba sobre carro em cruzamento na Serra; veja vídeo

Publicado em 14/10/2026 às 08:49

Um caminhão tombou sobre um carro no cruzamento da Rua Euclídes da Cunha com a Avenida Norte Sul, em Jardim Limoeiro, na Serra, na manhã desta quarta-feira (14). Após a publicação desta reportagem, a Polícia Científica informou que um homem de 58 anos morreu no acidente.


Vídeos gravados por testemunhas mostram a lateral direita do caminhão caída sobre o carro, que ficou com a lateral esquerda amassada. Nas imagens, também é possível ver um agente do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) isolando a área e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) no local. 


Conforme apuração da TV Gazeta, o homem que morreu era motorista do carro, e foi identificado como Geovanni Costa. O condutor do caminhão relatou que tentou frear ao ver o sinal amarelo, mas não conseguiu, momento em que houve a colisão. Ele foi conduzido à delegacia, ouvido e liberado. Clique aqui para ler mais detalhes

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Crime

Homem de 36 anos é encontrado morto a tiros em Nova Venécia

Publicado em 14/10/2026 às 08:42


Polícia Científica realizou a perícia, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.


O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, segundo a Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

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Adrielle Mariana

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