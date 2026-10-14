Carro capota após motorista perder o controle na Curva do Saldanha, em Vitória

Um carro capotou após bater em uma árvore e em outro automóvel na Avenida Vitória, na região conhecida como Curva do Saldanha, no bairro Forte São João, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (14). Segundo a Guarda Municipal, ninguém ficou ferido.





O motorista perdeu o controle do veículo antes das colisões. Os dois condutores fizeram o teste do bafômetro, com resultado negativo.





A Guarda informou que um dos automóveis foi levado ao pátio do Detran-ES e tinha um débido de R$ 4,5 mil. A corporação não especificou qual veículo foi removido nem detalhou a pendência.





O acidente afetou o trânsito na região, mas o fluxo já foi normalizado.





*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.